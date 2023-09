Oroscopo Branko domani 28 settembre 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Non respingere le idee del tuo partner su una questione in cui pensi di saperne più di lei. Analizza le loro proposte perché potrebbero avere un valore elevato. Sentirai una forte attrazione per una persona che ha un rapporto con la giustizia. Ciò che è veramente importante è che i tuoi livelli intellettuali siano simili. Riceverai più supporto di quanto pensi quando si tratta di apportare un cambiamento epocale nella tua vita. Puoi essere ambizioso, avrai ciò che desideri.

Alcune delle tue preoccupazioni personali dimenticate o accantonate per mancanza di tempo potrebbero ora avere uno spazio importante nella tua vita. Cerca nel bagagliaio. Lo spirito ribelle domina la tua esistenza, difenderai i tuoi ideali e valori fino alla fine, anche a costo di compromettere il tuo stesso futuro. Alcuni contrattempi in campo sentimentale fanno dubitare della relazione. È possibile che tu sia frettoloso dando giudizi non appropriati.

Bilancia

Puoi dare ancora molto di più di quello che ti viene chiesto, ma tieni presente che i tuoi sforzi finiscono per ripagare e la tua è una corsa di lunga distanza. Dosa te stesso. Cerca di verificare il più possibile ciò che firmi, è possibile che commetti un errore che avrà gravi conseguenze in futuro. La tua salute ti sostiene. Scegli un’unione completa, approfondisci la tua relazione perché ti avvicinerà molto a ciò che credi sia la felicità. Al lavoro, sfide difficili.

Scorpione

C’è ancora tanto spazio per la speranza, non lasciarti sconfiggere dai pessimi risultati che hai avuto ultimamente. Troverai le risposte molto presto. Le trasformazioni che stanno avvenendo intorno a te ti influenzano ogni giorno di più, prima ti posizionerai nella nuova ondata, prima la tua situazione migliorerà. Il punto di partenza di una nuova relazione è ora proprio di fronte a te. Prendere la decisione di fare il primo passo sarà difficile, ma poi tutto andrà liscio.