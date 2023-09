Oroscopo Branko domani 28 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Abbi un po’ di pazienza e non avere fretta quando concludi un accordo con una persona che hai appena conosciuto. Raccogli tutte le informazioni che puoi. Continui sulla strada del progresso, sostenuto da condizioni favorevoli che favoriscono l’avanzamento nel campo professionale. In amore non cambia nulla. Una buona dose di umorismo può essere la via d’uscita da una situazione complicata e imbarazzante. Potrai generare un clima di relax molto favorevole.

Capricorno

L’intuizione ti guiderà in una serie di profondi cambiamenti nel modo in cui ti avvicini alla vita. Fai molta attenzione ai consigli di persone che non conosci affatto. Qualcuno interferisce nella tua vita amorosa e cerca di mettersi tra te e la persona che ami. Non essere timido e chiarisci le cose il prima possibile. Non nascondere o camuffare le tue intenzioni, è meglio andare dritto in modo che nessuno abbia dubbi su ciò che intendi. Prima di fare sport, fai stretching.

Acquario

Le passioni fanno parte della tua vita quotidiana e, non importa quanto cerchi di reprimerle, prima o poi verranno allo scoperto. È qualcosa di inerente al tuo stesso essere. Lo stress nella vita professionale può produrre strani sintomi nella salute, in particolare reazioni allergiche. Tutto ha la sua origine nello stress. Prima di intraprendere grandi iniziative con conseguenze, prendi in considerazione i desideri del tuo partner. Non importa quanto ti sembri buona un’idea, potrebbero sorgere delle differenze.

Pesci

Agisci immediatamente su una questione che ha a che fare con la famiglia e che rischia di colpirti molto presto. Se non difendi ciò che è tuo sei perduto. Non è sempre facile essere all’altezza dei propri ideali. Essere coerenti con loro è un compito a lungo termine, ma non puoi aspettarti di farlo alla lettera ogni giorno. La vostra situazione economica tende a migliorare, quindi potete concedervi qualche sfizio occasionale sotto forma di un viaggio o un’uscita fuori dalla vostra zona geografica.