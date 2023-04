Oroscopo Branko domani 29 aprile 2023, le previsioni complete

Ariete

La luna si sposta in un settore mistico della tua carta, mettendoti in uno stato d’animo sognante. La luna si scontra con Marte, il che può motivarti a spiegare cose che vanno oltre la tua comprensione. Forse ti stanno chiedendo di rivelare un segreto. Sappiate quando dire: “Non lo so”.

Toro

Stai sognando ad occhi aperti sulle possibilità della vita mentre la luna si sposta nella casa delle speranze e dei sogni nella tua carta. La luna si connette con il sole, dandoti la possibilità di considerare ciò in cui credi veramente. La sua visione del mondo e la sua bussola politica modellano la sua visione del futuro e la sua comprensione di ciò che è possibile.

Gemelli

Ti stai connettendo con la tua vocazione mentre la luna si muove attraverso la casa dell’eredità e la vocazione della tua lettera. Potresti sentirti sotto pressione per correre e correre quando la luna si scontra con Marte. Qualcun altro ti sta spingendo o stai spingendo te stesso? Cerca di evitare il burnout.

Cancro

La luna in Pesci ti mette in vena di vagare, fisicamente e metafisicamente! Questo è il momento per voi di connettervi con la vostra visione del mondo. Mentre il sole e la luna si connettono, le tue relazioni possono ispirarti a vedere il mondo in una luce più ampia e inclusiva.

Leone

Ti senti più sensibile in questo momento: la luna è in un settore psichico e intimo della tua carta. Sei consapevole dei bisogni emotivi e materiali degli altri, ma non dovresti dimenticare i tuoi. Mentre la luna si connette con il sole, trovi un modo per servire entrambi.

Vergine

Le tue relazioni spiccano quando la luna si muove attraverso il tuo segno opposto, Pesci. La luna si connette con il sole, dandoti informazioni oneste su come ti senti e cosa pensi delle tue relazioni. Sei rapidamente pronto ad affrontare il problema a testa alta quando la luna si scontra con Marte.

Bilancia

Stai rispondendo agli altri mentre la luna si muove attraverso la casa di servizio della tua lettera, trovandoti occupato. Ti stai connettendo con le tue relazioni domestiche e lavorative mentre la luna si armonizza con il sole. Potresti sentirti motivato a muoverti, fisicamente, quando la luna si scontra con il pianeta d’azione Marte.

Scorpione

Sei ancora in uno stato d’animo festoso mentre la luna si muove attraverso il settore del piacere della tua carta, collegandoti con le tue amicizie e avventure. Stai continuando la festa! La luna si connette con il sole, invitandoti a fare piani per qualcosa di puramente solo per divertimento.

Sagittario

Sei dell’umore giusto per riposare e recuperare mentre la luna si muove attraverso un settore accogliente e familiare del tuo menu. La luna si connette con il sole, ricordandoti di investire nella tua salute e nella tua casa. Mentre la luna si scontra con Marte, le conversazioni nelle loro relazioni si riscaldano!

Capricorno

Sei dell’umore giusto per leggere, ascoltare podcast o semplicemente saperne di più sul mondo mentre la luna si muove attraverso il settore di comunicazione della tua carta. Potrebbe essere necessario affrontare un cambiamento di orario quando la luna si scontra con il pianeta d’azione Marte. Potrebbe essere necessario riprogrammare se il morale è basso.

Acquario

Siete in contatto con il mondo materiale mentre la luna si muove attraverso la casa delle risorse personali della vostra carta. Puoi condividere e offrire volontariamente il tuo tempo e le tue risorse mentre la luna si connette con il sole. Sei motivato a investire nelle cose di cui sei entusiasta.

Pesci

La luna in Pesci ti connette ai tuoi bisogni e comportamenti. Mentre la luna si connette con il sole, puoi sentire i tuoi obiettivi e la tua visione per il futuro. La luna si scontra con Marte e ti chiede di concentrarti di più su ciò che sta accadendo a casa. Viene apportato un adeguamento.