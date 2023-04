Oroscopo Branko domani 29 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Le paure infondate ti rallentano, che altrimenti hanno lo slancio e il supporto per portarti lontano. Alza un po’ il ritmo. Non fate della crisi sentimentale che state attraversando un dramma, i litigi tra innamorati sono una cosa normale e la vostra è solo una conseguenza in più delle frizioni della convivenza. Una nuova energia si impossessa della tua persona e ti trasforma in una macchina progettuale. È ora di mettersi al lavoro e approfittare del tuo rinnovamento interiore.

Vergine

Non stai attraversando il tuo momento migliore, ma presto le cose cambieranno. Anche se ora non riesci a vedere la luce del tunnel, l’uscita è vicina. Cerca di resistere ancora un po’. Oggi avrete, senza aspettare oltre, i primi indizi su dove potranno andare gli scatti di questo nuovo percorso appena iniziato. Guarda bene quello che ti succede oggi, sarà lo specchio dei prossimi mesi. Il tuo spirito oggi è vicino al romanticismo e vivrai momenti di massimo piacere con la persona amata. Non permettere a niente e nessuno di rovinare i tuoi piani stasera.

Bilancia

Nonostante il fatto che gli ultimi tempi non siano stati i più fortunati della tua esistenza, fai buon viso al maltempo e rallegra il tuo spirito. Presto avrai buone notizie. Non dare più importanza di quanta ne abbia a una questione che ti preoccupa, metti semplicemente tutto ciò che è in tuo potere per risolverla, ma non ossessionarti. Se affronti le situazioni con uno spirito positivo, metterai il tuo futuro immediato sulla buona strada. Nonostante le soste temporanee, arriverete in un buon porto.

Scorpione

Non pretendere da te stesso più di quello che puoi davvero dare, l’autocritica fa sempre comodo, ma non deve portare a limiti che mettano in pericolo la tua autostima personale. I piccoli problemi non dovrebbero intasare la tua attività quotidiana, preoccupati di risolverli, senza ulteriori indugi. Troverai quelle soluzioni che stai cercando più vicino a te di quanto pensi. È molto probabile che questa giornata non sia delle più favorevoli per chi è del vostro segno, che avrà solo un po’ di tranquillità in campo economico. Avrai bisogno di una grande dose di pazienza.