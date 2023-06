Oroscopo Branko domani 29 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Un ottimo aspetto tra il Sole e Saturno vi sarà di grande aiuto per raggiungere i vostri obiettivi nel lavoro e negli affari materiali, ma non dovete affrettarvi, dovete essere più freddi e contenti, agire di più con la testa e pensare prima di agire. È un momento un po’ scomodo per te, ma ne varrà la pena.

Toro

Siete in un momento astrologico molto positivo, però dovete guardarvi le spalle perché avete intorno a voi tante invidie di cui solitamente non siete a conoscenza, ma se potessero vi causerebbero molti danni. Fortunatamente, Giove non solo ti porterà fortuna, ma ti proteggerà anche da tradimenti e nemici.

Gemelli

Avrai fortuna e supporto delle stelle in iniziative a lungo termine legate al tuo lavoro o impresa, cioè in cose serie e con una proiezione verso il futuro. L’influenza armonica di Saturno ti aiuterà a concentrare i tuoi sforzi e a disperderti meno del solito. Una giornata un po’ difficile emotivamente.

Cancro

È molto importante che tu combatta contro quegli stati d’animo negativi che sorgono quando meno te lo aspetti e ti sprofondano emotivamente senza quasi riuscire a fare nulla. Ma ora sei in un ottimo momento astrologico e non puoi lasciare che ti succeda. Hai molto da guadagnare, ma per questo devi combattere.