Oroscopo Branko domani 29 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Avrai bisogno di un piccolo aiuto per far funzionare le cose, le tue risorse non sono sufficienti per uscire da una situazione complicata. Si avvicinano grandi movimenti in campo sociale, tempi di contatto con nuove persone che cambieranno notevolmente il vostro modo di intendere la vita. Preparati ai cambiamenti. La tua disponibilità a collaborare con le persone intorno a te contrasta con il modo in cui ne ignori alcune. Concentra la tua attenzione solo sui più ricettivi.

Toro

Incombono problemi legati alla salute, nulla che non possa essere risolto con un tempo di riposo moderato. In amore ti aspettano piacevoli sorprese. La giornata ruoterà attorno alla relazione. Dopo alcuni momenti iniziali di confronto, raggiungerai accordi che ti serviranno bene in futuro per la convivenza. Oggi otterrai la chiave per risolvere alcuni preoccupanti problemi finanziari. Questo ti alleggerirà molto e ti permetterà di goderti i fine settimana con maggiore tranquillità.

Gemelli

Non ti conviene esprimere le tue opinioni troppo in fretta, è meglio aspettare che gli altri prendano posizione e tengano conto di altri punti di vista. I tuoi impegni in materia di ordine sociale o politico rubano gran parte dell’oggi. Per quanto riguarda la salute, le cose stanno migliorando a poco a poco, ma senza battute d’arresto. Il tipo di caos in cui era stata immersa la tua esistenza comincia a scomparire. Le cose iniziano ad andare bene per te e tutto assume un nuovo significato che ti piacerà molto.

Cancro

Buongiorno in tutti gli aspetti, il tuo essere risplende di luce propria e chi ti circonda se ne accorgerà all’istante. Tutto va bene, anche se in amore la siccità persiste. I rapporti con la famiglia non stanno attraversando il loro momento migliore, ma dopo la tempesta arriverà il sereno e avrete tutti imparato molte lezioni. Il risultato sarà positivo. Le sorprese oggi saranno tanto inaspettate quanto piacevoli, anche se a un certo punto possono metterti fuori gioco. La giornata si concluderà con ottimi risultati nel sentimentale.