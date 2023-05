Oroscopo Branko domani 29 maggio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Ti sei fermato a guardare un po’ più da vicino le persone intorno a te? Se lo fai, rimarrai sicuramente piacevolmente sorpreso. Se cerchi tranquillità e solitudine, raggiungerai gran parte della concentrazione di cui hai bisogno per avanzare nei tuoi studi o nell’analisi delle questioni che ti riguardano. Le priorità nella tua vita non sono molto chiare, fluttuano da un giorno all’altro e questo confonde molto le persone intorno a te, specialmente il tuo partner sentimentale.

Vergine

Giungeranno alle tue orecchie informazioni interessanti che potranno aiutarti a posizionarti in modo vantaggioso in ambito professionale. Rimani sintonizzato. Non aspettare oltre per affrontare problemi che ti aspettano da molti giorni. Se continui a ritardarli, li farai solo peggiorare. La soluzione è davanti ai tuoi occhi. Scegli le persone con cui ti relazioni con molta cura, è possibile che ti forniscano le cose che hai sempre cercato, ma il conto da pagare potrebbe essere troppo alto.

Bilancia

Solo tu puoi aprire le porte di una nuova vita, non devi aspettare niente e nessuno. Il problema è che non sei ancora pronto per rompere i legami. Se sei in viaggio o lontano dalla tua residenza abituale, incontrerai nuove persone molto interessanti che ti faranno sentire a casa. Buone giornate di fila. Mettersi nei guai con l’amore a questo punto non può portarti nulla di buono. Se ti lasci trasportare da istinti meno nobili, puoi finire in un vicolo cieco.

Scorpione

Attenzione agli eccessi con il bere, quasi senza accorgersene ci si può ritrovare con un serio problema. Per il resto trascorrerete una giornata molto interessante e divertente. Verifichi oggi che valeva la pena mantenere speranze e avere fiducia in persone su cui altri nutrivano dubbi. Le tue scommesse hanno avuto molto successo. Metti da parte i problemi di lavoro o, al massimo, dedicaci parte della giornata per poi dimenticartene completamente. Sarà meglio per te, per i tuoi cari e anche per il tuo lavoro.