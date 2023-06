Oroscopo Branko domani 3 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Una grande genialità e un carisma naturale ti accompagnano sempre e molte volte ti aprono le porte del successo e della realizzazione dei tuoi sogni e desideri più intimi, ma non devi trascurare che, proprio per tutto questo, hai intorno a te invidie e persino nemici che stanno in agguato e stanno solo aspettando che tu faccia una mossa sbagliata. Attento.

Capricorno

Oggi un influsso molto favorevole di Venere tirerà fuori il meglio di te come persona, la tua capacità di amare e sacrificarti o rinunciare a molte cose per l’altra persona, quando si tratta di amore veramente sincero e vero, soprattutto quando si tratta di famiglia e figli, che sono le grandi colonne che ti sostengono.

Acquario

Nonostante la tua natura molto cerebrale e intellettuale, hai anche un altro lato della tua personalità profondamente romantica e poetica, e proprio oggi quel lato sarà stimolato grazie all’influenza di Venere, che oggi sarà potente e ben aspettato, facendoti tirare fuori tutto il meglio che c’è dentro il tuo cuore.

Pesci

Non lasciarti bloccare o paralizzare dalle paure e vai avanti, perché oggi le cose andranno come desideri, oppure riceverai l’aiuto che ti è mancato in altri momenti. Dove hai fallito prima, oggi potrai avere successo, o nel peggiore dei casi ti libererai di mezzo con più grazia di quanto hai fatto in molte altre occasioni.