Oroscopo Branko domani 3 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

La fortuna che vi caratterizza da sempre unita all’influenza del bellicoso Marte vi incoraggerà ad affrontare con successo sia ostacoli che avversari, sia sul lavoro che in altri ambiti della vita. Questa sarà una giornata ispirata e fortunata per te, ideale per correre rischi e iniziative audaci. Tutto andrà bene.

Vergine

Se tutta la capacità, l’efficienza, l’intelligenza e tante altre virtù che hai per il lavoro fossero utilizzate per lavorare dentro di te e affrontare con successo il tuo grande perfezionismo e severità, sia con te stesso che con gli altri, non c’è dubbio che saresti capace di fare grandi cose. Abbi più fiducia in te stesso.

Bilancia

Un detto molto accurato dice che si ottiene di più con una goccia di miele che con un pizzico di bile, e questo è qualcosa che ti sarà molto utile per tutta la giornata di oggi a causa di una tensione o di un malinteso che soffrirai sul lavoro. Grazie alla tua buona indole e alla tua pazienza riuscirai a risolverlo, anche se ti costerà molto.

Scorpione

Un aspetto eccellente che il pianeta Venere farà oggi farà emergere il tuo lato migliore, più gentile e più generoso. Aiuterai e praticamente “salverai” una persona che ami e che sta attraversando un momento difficile, e grazie a te potrà tornare e andare avanti. Oggi raccoglierai un grande capitale umano.