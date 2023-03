Oroscopo Branko domani 3 marzo 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Andrai più in profondità nelle anime dei tuoi amici e familiari. Leggerai l’interno di tutti coloro che entrano nella tua cerchia. I pianeti ti riempiono di ispirazione per abbellire il mondo che ti circonda. Le persone del tuo ritorno di ieri sono totalmente cambiate e le persone del tuo oggi ti daranno l’aiuto e la luce per andare avanti in tutto ciò di cui hai bisogno. Numeri fortunati: 21, 17, 14.

Toro

La scena romantica sarà piena di emozioni, eccitazione e molta sensualità. Ciò che entra nella tua vita è perché ti si addice. Stregherete molti con la vostra affascinante personalità. Parla, scrivi, canta, esprimi e dì tutto ciò che racchiude il tuo cuore. Il vostro mondo spirituale è arricchito di esperienze meravigliose. Numeri fortunati: 44, 38, 9.

Gemelli

Cambia il tuo fitto programma di attività per uno più tranquillo. Ora è il momento di trovare il tempo per te stesso, per fare ciò che ti rende felice. Non continuare a sprecare la tua energia dando e compiacendo coloro che si appoggiano a te. Metti in ordine la tua mente, il tuo cuore, la tua casa, la tua vita. Non permettere a nessuno di offenderti o disturbare la tua pace. Numeri fortunati: 13, 4, 11.

Cancro

Ridi del commento malizioso oggi e stai lontano dallo scandalo. Non firmare documenti che non ti sono chiari. Prenditi il tempo di leggere tra le righe e, soprattutto, fatti consigliare da professionisti. Vicino all’energia negativa che può circondarti. Lascia che le tue antenne psichiche ti dicano cosa e chi è accanto a te. Numeri fortunati: 3, 50, 22.

Leone

Il settore economico è esaltato. Ora avrai grandi profitti, benefici a sorpresa o rimborso del debito. Il tuo credito aumenta mentre attiri persone che investiranno e sosterranno i tuoi progetti. La tua mente si illumina di idee brillanti. Avrai il coraggio e l’aggressività per realizzare sogni apparentemente impossibili. Numeri fortunati: 10, 5, 14.

Vergine

La tua originalità è imposta e imprimerai il tuo timbro unico e speciale su tutto ciò che fai oggi. Rivedere e analizzare tutti i documenti da firmare. Non credere a tutto ciò che ti viene detto, fai le tue ricerche prima di riporre fiducia in chi si unirà o collaborerà con te. In materia di salute, continua tutto il trattamento anche quando ti senti bene. Numeri fortunati: 9, 3, 26.

Bilancia

Non sfruttare per sciocchezze e non alimentare gelosie o rancori. Lasciatevi colpire dall’amore. Non affrettarti in nulla. Non dare un sì a qualcuno senza prima pensare alle conseguenze che può portarti. Sviluppa pazienza e comprensione infinite per tutti e con tutti. Aspettatevi grandi gioie da figli o nipoti. Numeri fortunati: 28, 15, 19.

Scorpione

Coltivate il mistero e la differenza della vostra forte personalità. Renditi desiderato e non darti via gratis. Impara ad ascoltare con il cuore e con l’anima la persona amata. È tempo di mettere ordine e disciplina nella tua vita amorosa. Applica la psicologia, la metafisica e le tecniche per superare la New Age in modo che la pace regni nella tua vita. Numeri fortunati: 10, 2, 37.

Sagittario

Sarai più audace, rischioso e aggressivo ma anche più cauto in materia economica e professionale. Applicherai esperienze vissute in nuovi progetti. L’indecisione che ti ha fatto perdere il tuo tempo più prezioso, è finita. Si accende, la tua mente si illumina e spera di essere verde in te. Sei abbastanza e ne hai abbastanza. Numeri fortunati: 12, 18, 23.

Capricorno

Ricevi tutti gli spiccioli con un sorriso perché nel nuovo sarà la tua più grande fortuna. Le stelle stimoleranno il tuo intelletto e la tua capacità di compiere miracoli nella tua vita professionale e sentimentale. Tutto ciò che è astrale cospira ora in modo che la tua solitudine finisca e ti unisci a qualcuno che ha una straordinaria compatibilità con te. Numeri fortunati: 18, 5, 30.

Acquario

Niente e nessuno può fermare la vostra ascesa verso nuove vette. Hai un angelo che ti protegge da tutto ciò che è malvagio o negativo che potrebbe perseguitarti, Acquario. Se pensi al matrimonio, non avere fretta e lascia che il tempo per la tua relazione maturi. Non commettere il vecchio errore di dare il tuo cuore a coloro che non lo meritano. Numeri fortunati: 49, 25, 1.

Pesci

Ora troverete il sentiero che vi condurrà a godere di una maggiore pace e armonia nella vostra esistenza. Vi sentirete felici e soprattutto realizzati sia da soli che accompagnati. Ogni viaggio sarà molto fortunato per te e servirà come iniziazione alla tua nuova vita. Esprimi le tue verità e porterai molta luce a coloro che vivono come un robot. Numeri fortunati: 6, 20, 11.