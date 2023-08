Oroscopo Branko domani 30 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Solo perché hai subito una sconfitta non significa che perderai la guerra. Impara presto dai tuoi errori passati, armati di coraggio e cerca nuovi obiettivi. Vengono presentati giorni carichi di piani che ti entusiasmano. È possibile che il maltempo o qualcuno che non riesce a scendere a compromessi possano offuscare le tue pretese. Essere pazientare. Le responsabilità familiari segneranno la giornata di oggi. Soprattutto i più piccoli possono riservarvi sorprese e grattacapi. Sii paziente con loro.

Toro

Il confronto diretto con un collega sarà oggi l’unica via d’uscita per risolvere un problema in cui sono in discussione le tue capacità. Tieni duro. Il successo ottenuto negli ultimi tempi è stato una bella spinta, ma non si vive di rendita. A volte, il successo significa affrontare carichi di lavoro maggiori. Senti il ​​bisogno di esplorare nuovi campi in campo sentimentale e questo può portarti in un pasticcio dal quale ti sarà difficile uscire. In ogni caso imparerai.

Gemelli

Se non vedi le cose con chiarezza, prova a fare un po’ di luce, ma non chiuderti a proposte che possono essere molto interessanti se prima si correggono alcuni errori. Anche se non ne hai molta voglia, devi uscire di più per aggiungere valore alla tua vita sociale. Incontrerai persone più interessanti di quanto pensi. Il tuo senso di colpa è infondato, dovresti cercare di dimenticare quanto accaduto il prima possibile perché non otterrai nulla di pulito e ti verranno mal di testa.

Cancro

Se ci pensi, accettare le opinioni degli altri, anche se contrarie alle tue, può aprirti strade che fino ad ora ti erano sconosciute. Non puoi sbattere la porta e andartene ogni volta che le discussioni con il tuo partner diventano brutte. Questo atteggiamento denota una mancanza di coraggio e pochissima fiducia nella relazione. Le novità che condizionano la vostra esistenza in questi giorni vi rendono molto difficile condurre una vita normale. Cerca di interiorizzare i cambiamenti il ​​prima possibile.