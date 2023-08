Oroscopo Branko domani 30 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Prova a finire presto le cose che hai fatto a metà. Riuscirai a sentirti più tranquillo e guadagnerai punti anche di fronte agli altri. Avrai poca fortuna nel gioco d’azzardo. Concentrati maggiormente sul tuo partner, dedicagli il tempo che hai risparmiato fino ad ora. In questi giorni ti muovi in ​​ambienti non convenzionali e questo aggiunge una dimensione molto interessante al tuo tempo libero. Attenzione però a non rischiare troppo.

Vergine

Cerca di alleggerire la tua dieta in modo che il tuo corpo funzioni. Con lo stomaco troppo pieno la capacità di reazione diminuisce e la sonnolenza riduce le possibilità. Non dare per scontati i sentimenti di una persona a cui tieni. Potresti commettere un errore e perderesti un’importante occasione per instaurare un rapporto di amicizia. Non dovresti separare la tua compagna dal tuo desiderio di uscire dalla routine, se vuoi fare progetti per nuove avventure, fallo con lei. Attenzione ai piccoli incidenti.

Bilania

Oggi dovrai affrontare lavori più noiosi del solito. Cercate di farli bene, il disinteresse può causare mancanza di concentrazione e gravi errori nel risultato. Ascolta il consiglio del tuo partner in una questione di soldi. Normalmente ha un maggiore controllo su questi problemi e il tuo orgoglio potrebbe portarti a una spesa grande e inutile. L’ansia che ti intrappola è frutto della stanchezza, non cercare problemi di salute dove non ce ne sono. Se vuoi stare più tranquillo, vai dal medico il prima possibile.

Scorpione

Smettila di lamentarti una volta per tutte e mettiti al lavoro senza perdere tempo. Lamentarti non ti aiuterà affatto e solo la dedizione assoluta ti farà uscire dal buco. Rivedi le priorità dei tuoi doveri e obblighi, è possibile che tu stia dedicando molto tempo ad alcune cose e molto poco ad altre. Puoi perdere soldi. Fuggi oggi dalle discussioni dai toni troppo alti, non riuscirai a convincere nessuno e potresti passare un momento difficile. Cercate di stare lontani dalle polemiche sterili.