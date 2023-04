Oroscopo Branko domani 30 aprile 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Problemi familiari o domestici, anche senza escludere la possibile malattia di una persona cara, vi impediranno di vivere una giornata piacevole e piacevole come avreste voluto. Al contrario, tutto sarà diverso e più scomodo, ma questi sacrifici ti porteranno, poco dopo, una magnifica ricompensa.

Vergine

La Luna inizierà a transitare nel vostro segno da oggi, e lo farà per tutto il fine settimana, accentuando tutto ciò che è legato alla vostra vita amorosa e familiare, con le problematiche affettive in genere, che in questi giorni avranno un risalto ruolo nella tua vita. Potrebbe essere il momento ideale per iniziare una storia d’amore.

Bilancia

Questo sarà uno dei segni più favoriti dagli astri per tutta la giornata di oggi grazie al benefico influsso di Venere e Giove che vi faciliteranno il raggiungimento delle illusioni, soprattutto in campo sentimentale e personale. Momenti di felicità che arriveranno nella tua vita a sorpresa o da chi meno te lo aspetti.

Scorpione

A causa di grandi preoccupazioni, preoccupazioni e uno stato emotivo leggermente ansioso o negativo, oggi non ti sarà facile dimenticare i problemi e i conflitti delle giornate lavorative. Sicuramente di fronte agli altri offrirai un’immagine molto più serena e pacata, ma ci sono ancora delle problematiche che oggi potrebbero causarti un grande malessere.