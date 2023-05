Oroscopo Branko domani 30 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Buona fortuna in materia di denaro o indirettamente correlata ad essa. Lavori o imprese che danno frutti e contribuiscono a consolidare la tua situazione economica, ma potresti anche ottenere dei soldi che aspettavi da tempo, in ogni caso, in un modo o nell’altro, questa sarà una buona giornata per la tua situazione materiale.

Capricorno

Questo è uno dei segni più legati a sofferenze, sacrifici e privazioni, però adesso siete in un buon momento dopo aver avuto un inizio di decennio molto difficile. Per questo dovete avere fiducia nelle vostre possibilità, non farvi spaventare dalle sofferenze passate, ma piuttosto aprire la porta a un buon futuro.

Acquario

Molte volte, senza alcuna malizia e incoraggiato dalle migliori intenzioni, sei tu stesso che chiedi dei tuoi problemi o dei tuoi nemici, per essere dritto e proprio dove ti farebbe comodo avere più mano sinistra o addirittura guardare dall’altra parte . Oggi avrai una situazione in cui puoi prendere una strada o l’altra. Te stesso.

Pesci

Oggi, come accadrà a te oggi, è estremamente spiacevole per te dover affrontare la realtà e il mondo del lavoro. Questa settimana vi costerà più delle altre affrontare nuovamente questioni mondane e materiali, perché anche voi siete di cattivo umore e la vostra vita sentimentale ha subito forti delusioni.