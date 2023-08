Oroscopo Branko domani 31 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Collabora il più possibile con le persone che ti offrono lavori che puoi svolgere a casa, per te significherà un grande ritorno economico senza troppa fatica. Oggi i veli che coprivano una realtà nascosta ai vostri occhi cadranno all’improvviso. Alcune persone o gruppi ti mostreranno le loro vere intenzioni e rimarrai deluso. Se il tuo cattivo umore ti domina, prova a concentrarlo sulle cose che ti infastidiscono davvero, non sulla prima che ti capita a portata di mano. Fai sport da scaricare.

Se l’angoscia ti prende, prova a respirare profondamente, lascia passare la brutta bevanda e affronta i problemi mettendo i mezzi per risolverli. Oggi riceverai la soluzione ad un vecchio problema dalla mano di un caro amico. Accetta questo aiuto, ti farà vedere le cose da una prospettiva molto obiettiva e adattata alla realtà. Tuttavia, non abusare della sua fiducia se sta attraversando difficoltà emotive.

Gemelli

Cerca di espandere il campo professionale che controlli e domini, invece di tentare altri campi a te sconosciuti, perché perderai solo tempo. Il tuo aspetto riservato farà sì che gli altri ti vedano come una persona misteriosa e, quindi, interessante. Potete approfittare di questo bene per cercare nuovi amori. Le stelle vi spingono verso le unioni. Magari aleggia intorno alla possibilità di un matrimonio o di un impegno molto serio. È anche possibile formare una partnership.

Cancro

Dici sempre che non hai tempo da dedicare ad alcune persone, ma finisci per portarlo fuori per lavoro. Non illuderti e affronta la situazione. Devi avere ben chiare le tue priorità e non lasciarti trasportare dalle opinioni degli altri. Se vuoi fare qualcosa o stare con qualcuno, fallo senza ascoltare gli altri. Se le cose non ti sono andate bene ultimamente, non pagare oggi con chi ti circonda, perché tra le altre cose, sono loro che possono aiutarti a uscire da questa routine.