Oroscopo Branko domani 31 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

Devi essere preoccupato che i soldi spariscano non appena raggiungono le tue tasche. È più che probabile che alcune spese fisse sostenute siano totalmente sacrificabili. Approfitta della mattinata per aggiornare le tue pratiche, perché troverai procedure pendenti che non rispettano la scadenza. Nel pomeriggio esci. Non preoccuparti troppo di quello che diranno e vivi la vita come preferisci. Altrimenti ti perderai alcuni dei tuoi momenti migliori.

Vergine

Non lasciatevi strappare da ciò che vi appartiene in campo economico. Anche se è difficile per te parlare di soldi con qualcuno, fallo in modo molto chiaro. Giornata complicata nei vostri rapporti sentimentali, al punto che si parlerà di rottura. Prova a reindirizzare le cose, non è un buon momento per stare soli. Oggi durante una riunione di famiglia il caldo ti farà dire cose che non ti si addicono affatto. Fai molta attenzione a non rivelare dati che altri potrebbero usare contro di te.

Bilancia

Cerca di saldare i vecchi debiti sentimentali il prima possibile. Una persona con cui non ti sei comportato bene in passato incrocerà il tuo cammino e creerà un conflitto per te. Seppellisci tutte le tue vecchie delusioni e non chiuderti all’amore che potrebbe incontrarti. Apri le tue porte e lascia entrare una persona che ti porterà aria pulita e fresca. La meditazione può essere un ottimo strumento per affrontare gli stati di ansia che stai attraversando. Cerca nel profondo del tuo essere l’origine di tanta inquietudine.

Scorpione

Sono previste nuove relazioni a breve termine, magari con persone legate al mondo dell’arte e della creazione. Porte molto interessanti possono aprirsi alla tua esistenza in questi giorni. Oggi vivrai una giornata di giustificato ottimismo. Vedrai le cose attraverso un vetro rosa e questo ti porterà in uno stato di elevato benessere che ricostruirà il tuo spirito. Buoni momenti per preparare i progetti futuri con calma, senza fretta e pensando attentamente ai passi da compiere affinché le cose vadano come desideri.