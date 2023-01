Oroscopo Branko domani 31 gennaio 2023, gli astri migliori

ARIETE

Il duro lavoro e le tensioni create in esso potrebbero portare all’esaurimento fisico e mentale delle tue energie. È obbligatorio dedicare del tempo a se stessi. Devi prendere le cose con calma e pensare che la tua salute viene prima di tutto. Sei perdonato per essere un po’ egoista. Chiave del giorno: Calma. Numeri fortunati: 44, 3, 29.

TORO

Lascia che la tua intuizione ti guidi ed esegui ogni giorno affermazioni positive per rafforzare la tua fede. Nelle questioni d’amore ora state molto, molto attenti e soprattutto pazienza. Divertitevi, ma senza rinunciare al vostro cuore sensibile in quella che per il momento si preannuncia una semplice amicizia. Chiave del giorno: Intuizione. Numeri fortunati: 12, 6, 40.

GEMELLI

Metti tutto il tuo entusiasmo e interesse in quello che stai facendo. Evidenzia in te quel qualcosa che ti rende così speciale e attraente per gli altri. Le tue espressioni ti tradiscono. Non sarai in grado di nasconderti quando ti piace o non ti piace qualcosa. Mantieni un atteggiamento positivo nei confronti di tutto o di tutti. Chiave del giorno: Entusiasmo. Numeri fortunati: 13, 9, 21.

CANCRO

Ritornano i litigi e le liti nella coppia. Se ti concentri su problemi banali vivrai discussioni e conflitti permanenti. Entrambi dovreste riflettere sul tipo di relazione che volete mantenere. Non trascurare il tuo aspetto fisico, torna in palestra. Chiave del giorno: Riposo. Numeri fortunati: 1, 45, 5.

LEONE

Sforzati di finire o migliorare ciò che fino ad oggi non sei riuscito a completare. La fortuna ti sorride al gioco, ma non rischiare troppo. Dall’estero riceverai notizie di qualcuno molto speciale nella tua vita. Entra in contatto con quella che potrebbe essere la tua fonte di felicità. Chiave del giorno: Fortuna. Numeri fortunati: 10, 31, 9.

VERGINE

Non trascurare le tue responsabilità. Unisciti di più alla tua famiglia in questi tempi difficili. Presta maggiore attenzione alla tua casa e a tutto ciò che è correlato ad essa. Date una mano a quei giovani che hanno bisogno di una guida o di qualcuno che li ascolti. Chiave del giorno: Unione. Numeri fortunati: 20, 17, 31.

BILANCIA

La tua forza di volontà ti porta a ottenere ciò che desideri. Presta attenzione alla tua vita sentimentale. Fai la tua parte affinché la pace, la comunicazione e la comprensione regnino nelle tue relazioni sentimentali. Non perdere tempo su ciò che non prospera o su ciò che non ti offre stabilità. Chiave del giorno: Will. Numeri fortunati: 40, 17, 6.

SCORPIONE

Continua a spingerti verso il futuro, non fermarti. Tutto ciò che implica cambiamento o rinnovamento è molto ben atteso per te oggi. È tempo per te di essere coinvolto in nuovi progetti. Non continuare a vivere nel passato o alimentare altri rancori. Chiave del giorno: Futuro. Numeri fortunati: 22, 35, 4.

SAGITTARIO

Non lasciare che continuino a giocare con i tuoi sentimenti. Metti la carta del posto di blocco su quella persona che non sa decidere. Che ciò che ti si addice resti al tuo fianco. Dirigiti verso altri orizzonti. Termina una volta per tutte con la fantasia innamorata e piantati nella realtà del momento presente. Chiave del giorno: Realtà. Numeri fortunati: 11, 22, 3.

CAPRICORNO

Qualcuno che ha cercato di farti del male verrà da te in cerca di perdono. Perdona e allontana tutti i pensieri negativi dalla tua mente e dal tuo cuore. Il nuovo, l’inaspettato ti sorprenderà oggi. Accetta con piacere tutto ciò che ti arriva. perché in qualche modo ti si addice. Chiave del giorno: perdona. Numeri fortunati: 8, 41, 32.

ACQUARIO

Idee e nuovi progetti nascono dalla tua mente per realizzarli. Metti in ordine la tua vita in modo da poter dare il meglio di te. L’aspetto economico è molto ben previsto al momento e approfitterai di tutto ciò che è legato all’acquisto o alla vendita di immobili. Chiave del giorno: Ordine. Numeri fortunati: 2, 36, 19.

PESCI

Le nuvole nere che potrebbero apparire nella tua vita scompariranno non appena appariranno poiché non ci sarà nulla che possa disturbare la tua pace. I tuoi sogni e le tue speranze diventano realtà. Avrai la determinazione per affrontare i problemi senza dover ricorrere all’aiuto di nessuno. Chiave del giorno: Sogni. Numeri fortunati: 3, 10, 15.