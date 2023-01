Oroscopo Paolo Fox domani 31 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

ARIETE

Periodo eccellente per celebrare la partenza di tutto il negativo e ricevere l’arrivo di tutto il bene nella tua vita. Finalmente ti liberi da ciò che ti deprimeva. Una relazione che ti ha causato più dolore che gioia giunge al termine. Ti sentirai molto sollevato per uscire da un carico pesante. Chiave del giorno: Misura. Numeri fortunati: 19, 38, 50.

TORO

Non prendere decisioni affrettate, soprattutto in amore. Chi non sa valorizzarti è un perdente e meriti il ​​meglio. Organizza la tua vita sentimentale. Prenditi tutto il tempo che ti serve per dedicarlo a te stessa. Chiediti di cosa hai bisogno per sentirti soddisfatto e felice. Chiave del giorno: egoismo. Numeri fortunati: 6, 19, 46.

GEMELLI

È imperativo che tu comunichi a livello di sentimento con il tuo partner, ne varrà la pena. Sviluppa la pazienza e non essere dispettoso. Fai la tua parte per porre fine alla mancanza di comunicazione che ti sta allontanando e potrebbe porre fine alla relazione. Chiave del giorno: Successi. Numeri fortunati: 4, 33, 49.

CANCRO

Le buone notizie non aspetteranno. Ora hai il supporto morale e finanziario di cui hai bisogno. Esprimi i tuoi sentimenti e abbi fede che la divinità ti protegge. Anche se ti sembra che la tua vita non stia progredendo al momento, sarà il contrario e molto presto godrai del successo. Chiave del giorno: Collaborazione. Numeri fortunati: 2, 30, 34.

LEONE

Pensa molto bene a cosa dirai o farai. Non lasciarti coinvolgere in discussioni con persone testarde e ostinate. Stai lontano da qualsiasi situazione tesa o difficile, ma rimani fermo nei tuoi piani poiché una persona a te vicina potrebbe imporre loro i propri criteri. Chiave del giorno: Mistero. Numeri fortunati: 11, 38, 41.

VERGINE

Non preoccuparti. Troverai l’amore e sarai ricambiato con la stessa intensità dei tuoi sentimenti. Nascono nuove opportunità di avanzamento. Ti sentirai soddisfatto dei tuoi successi professionali e sentimentali. La tua intuizione ti guida verso il sentiero della verità. Chiave del giorno: Capacità. Numeri fortunati: 14, 27, 50.

BILANCIA

Valorizza te stesso e credi in te stesso. Nella vita tutto è possibile se si ha fede. Manifesta tutti quei talenti che Dio ti ha dato. Togli dalla tua vita tutto ciò che non funziona e inizia a migliorare te stesso oggi. Sei un essere molto intelligente con una grande capacità di ottenere ciò che vuoi. Chiave del giorno: pianificazione.Numeri fortunati: 7, 11, 55.

SCORPIONE

Qualcosa che nascondi viene alla luce. Prendi le cose con calma poiché non c’è male che non venga per sempre. Concentrati sulla creazione di un’atmosfera di pace e amore intorno a te. Fai la tua parte per guarire una relazione che non si sente bene. Non insistere su ciò che non ti si addice. Chiave del giorno: Personalità. Numeri fortunati: 21, 30, 31.

SAGITTARIO

Diventa forte emotivamente. Non perdere la speranza in ciò che desideri tanto poiché chi persevera trionfa. Pensa che chiunque cerchi di intralciarti non ci riuscirà. La luce della verità risplende su di te e vincerai l’inganno o il tradimento degli invidiosi. Chiave del giorno: Apertura.Numeri fortunati: 29, 46, 48.

CAPRICORNO

Non insistere per andare contro chi sai che ha assolutamente ragione. Rivendica i tuoi diritti in modo equo e senza pretese di grandezza, solo con la verità. Mostrati grato alla vita e a coloro che ti hanno aiutato. Accetta i tuoi errori e correggili. Chiave del giorno: esempi.Numeri fortunati: 3, 21, 32.

ACQUARIO

Non tenere i tuoi problemi per te. Unisciti di più alla tua famiglia, a chi dice sempre di essere presente nella tua vita e te lo dimostra. Metti il ​​tuo granello di sabbia per rendere questo mondo pieno di amore e comprensione. Condividi le tue gioie con le persone che ami. Chiave del giorno: Futuro. Numeri fortunati: 9, 21, 27.

PESCI

Per te è imposto un cambiamento. Situazioni difficili ma necessarie che si verificano nella tua vita per rafforzarti emotivamente. Qualcosa di inaspettato cambierà i tuoi piani. Non pensare negativamente e spera sempre per il meglio poiché le forze dell’universo ti proteggono. Chiave del giorno: riconversione. Numeri fortunati: 1, 20, 58.