Oroscopo Branko e Paolo Fox domani 31 gennaio 2023, le previsioni al TOP

ARIETE

I tuoi desideri diventeranno realtà. Con impegno e dedizione otterrai tutto e sarai coronato di gloria e allori. Anche se perdi donando, guadagnerai aiutando i meno fortunati. Non ti dispiaceranno le battute d’arresto del passato perché i tuoi passi saranno fermi e sicuri. Chiave del giorno: Revive. Numeri fortunati: 16, 21, 30.

TORO

Sarai come una calamita che attirerà diversi tipi di persone nella tua vita, quindi devi essere molto cauto e selettivo. Le sfide si presentano, ma se ti programmi per vincere e metti interesse in quello che fai, il risultato sarà positivo. Chiave del giorno: austerità. Numeri fortunati: 3, 14, 60.

GEMELLI

Devi fare la tua parte per ammorbidire il tuo carattere, a volte impulsivo. Prega, medita, fatti coinvolgere dalla conoscenza della nuova era. Tutto il lavoro di beneficenza ti aiuterà a chiarire il tuo karma. I bambini e le persone a carico diventano più importanti per te. Chiave del giorno: Calma. Numeri fortunati: 10, 17, 39.

CANCRO

Sarai la luce nel luogo in cui operi e la mano amica di tutti. Non perderai la prospettiva sulla tua vita intima e personale e ti prenderai più cura di te e delle tue cose. Si guarisce da mali fisici, tragedie dell’anima e perdite economiche. Chiave del giorno: Pazienza. Numeri fortunati: 9, 12, 56.

LEONE

Segui quell’intuizione, quella voce interiore che ignori o interroghi. Sarai molto spirituale e intuitivo che ti aiuterà a dirigerti in modo molto intelligente e sicuro. Applica il tuo grande potere di intuizione quando fai affari e avrai successo. Chiave del giorno: fiducia. Numeri fortunati: 21, 44, 59.

VERGINE

Affronta qualsiasi conflitto con coraggio poiché ne uscirai più forte per perseguire ciò di cui hai veramente bisogno e renderti felice. Spostarsi in altri luoghi è favorito dai pianeti, così come incontrarsi, fare amicizia, ma con le nuove regole del distanziamento sociale. Chiave del giorno: Proiezione. Numeri fortunati: 1, 22, 34.

BILANCIA

La tua personalità si espande e sarai in grado di svolgere diversi tipi di attività culturali. Sfrutta tutte queste opportunità per ottenere favori che ti sono stati precedentemente negati o che semplicemente non hai osato chiedere. La tua vita sentimentale si stabilizza. Chiave del giorno: Respira. Numeri fortunati: 12, 56, 58.

SCORPIONE

Attenzione. Segui una dieta più sana e lascia il dannoso e tossico che colpisce così tanto il tuo sistema. Tutto naturale è quello che fa per te. Adesso amerai senza confini, tabù, limitazioni o paure. Troverai il perfetto equilibrio tra spirito e materia. Chiave del giorno: Riflessione. Numeri fortunati: 4, 21, 33.

SAGITTARIO

Crederai molto di più in te stesso e questo ti aiuterà a superare gli ostacoli della vita. Troverai passione, dolcezza e comprensione nell’amore. Altrimenti non ti interesserà e cercherai altre acque che ti offrano di navigare con tranquillità e pace. Chiave del giorno: pianificazione. Numeri fortunati: 6, 34, 51.

CAPRICORNO

Raggiungerai la vetta con il tuo talento e la tua creatività. Ti distinguerai nel mondo dei media. Ti pagheranno per quello che vali e sai. Riderai delle lacrime versate in passato. Chi ti ha perso soffrirà della tua assenza e mancherà il tuo genio. Chiave del giorno: Comprensione. Numeri fortunati: 11, 32, 54.

ACQUARIO

L’energia planetaria ti spinge a organizzarti e ad avere successo in qualunque cosa tu intraprenda. Nasce in te una nuova preoccupazione per la metafisica e gli studi esoterici. Sarai alla ricerca della verità che ci governa. Frequentare persone mistiche e spirituali ti porterà fortuna. Chiave del giorno: Sforzo. Numeri fortunati: 2, 28, 45.

PESCI

La tua vita sociale viene esaltata dandoti la possibilità, anche attraverso i social network, di conoscere nuove persone che ti aiuteranno ad ampliare i tuoi orizzonti. I soldi adesso non ti mancheranno perché troverai sempre la formula per ottenerli facilmente. Chiave del giorno: Attitudine. Numeri fortunati: 8, 21, 38.