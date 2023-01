Oroscopo Paolo Fox domani 31 gennaio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio Sagittario

Trionfa su nemici, avversari e in generale su persone o circostanze che vogliono tagliarti fuori o ferirti alle tue spalle. È una buona giornata per te, anche se questo non sarà un ostacolo perché sia ​​allo stesso tempo una giornata di abbondanti tensioni. Se non annulli i tuoi nemici ora, ti annulleranno in seguito.

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio Capricorno

La settimana inizierà per te con una giornata piena di battaglie e situazioni difficili che dovrai affrontare. Si spera che i pianeti formino buone configurazioni e alla fine tutto funzionerà. Il destino ti rende giustizia e poco a poco la tua vita comincia a sorridere dopo tanto tempo in cui avevi strade chiuse.

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio Acquario

Anche se intorno a te si scatenano tensioni di ogni genere, oggi devi restare calmo, occuparti dei tuoi affari senza batter ciglio. Ora hai ben chiaro il percorso che vuoi seguire o il modo in cui vuoi fare le cose e non dovresti lasciare che niente e nessuno ti distragga o cerchi di allontanarti dal percorso che hai scelto, e che è anche corretto.

Oroscopo Paolo Fox 31 gennaio Pesci

Devi superare e dimenticare le delusioni o le crisi d’amore. Ora i pianeti formano configurazioni eccellenti e non dovresti rimanere paralizzato guardando indietro quando è in avanti dove si trovano le cose buone. Molto presto capirai che a volte Dio ci aiuta dandoci delle cose e altre volte togliendole.