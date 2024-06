“Passa il tempo con me per 1 milione di euro”. La famosa influencer scandalizza ancora: “Sesso a pagamento? Non c’è niente di volgare”

Paola Saulino, influencer e showgirl nota per le sue provocazioni, torna a far parlare di sé con una nuova, sorprendente proposta che non passa inosservata.





Paola Saulino, conosciuta per il suo fascino e per le frequenti provocazioni sui social, ha lanciato un’altra dichiarazione che sta facendo discutere. Non è la prima volta che l’influencer sfrutta ogni occasione per attirare l’attenzione su di sé. Vediamo cosa ha detto questa volta.

Paola Saulino è famosa non solo per la sua bellezza, ma anche per le sue affermazioni provocatorie che spesso non lasciano spazio a fraintendimenti. In passato, ha rivelato che un uomo le aveva offerto 500 euro affinché lei facesse pipì su di lui: “In quel periodo, ogni volta che andavo in bagno, pensavo: maro’ quanti soldi che sto perdendo”.

Questa volta, la sua provocazione sembra essere ancora più audace. Saulino ha lanciato un appello chiaro: sarebbe disposta a trascorrere il periodo del lockdown con chiunque le offrisse almeno 1 milione di euro, l’equivalente del costo di una casa al centro di Roma. Ha inoltre aggiunto: “Non ci trovo nulla di volgare nell’accettare denaro in cambio di sesso”.

La questione rimane se queste affermazioni siano serie o semplicemente un’altra delle sue tante provocazioni. Saulino è nota per i racconti dettagliati sulla sua vita, specialmente riguardo i suoi rapporti con gli uomini. Ad esempio, ha raccontato: “In California guadagnavo molto di più facendo la party girl: gli uomini prenotavano belle ragazze per passare una cena in compagnia in room private dove si mangiava, beveva, cantava e ballava”.

Paola Saulino continua a mantenere alta l’attenzione su di sé, con dichiarazioni che sfidano le convenzioni e suscitano reazioni forti. La sua capacità di mescolare realtà e provocazione la rende una figura costantemente al centro del dibattito pubblico.