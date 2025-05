Tragedia familiare, Fernanda Di Nuzzo muore per mano del marito: la vicina racconta il suo disperato tentativo di salvarla

Un dramma sconvolgente si è consumato mercoledì 28 maggio a Grugliasco, in provincia di Torino. Fernanda Di Nuzzo, una maestra d’asilo di 61 anni, è stata accoltellata a morte dal marito, Pasquale Piersanti, coetaneo della vittima. L’episodio si è verificato intorno alle 18:30 nell’abitazione della coppia, sotto gli occhi della figlia, una giovane donna di 24 anni con disabilità. Nonostante la ragazza sia rimasta illesa fisicamente, ha assistito impotente alla violenza.





Secondo le testimonianze raccolte, Fernanda Di Nuzzo ha cercato disperatamente di scappare dal marito, correndo su per le scale del palazzo e chiedendo aiuto ai vicini. Le sue grida sono state udite da una vicina, Rosa, che è intervenuta prontamente per soccorrerla. “Sono stata io ad andare su e a chiamare i soccorsi. Ho visto il marito con il coltello in mano, ho rischiato anche io di morire, di essere colpita. Ho visto tutto”, ha dichiarato la donna in un’intervista rilasciata agli inviati di Rai News.

Nonostante il tentativo di fuga, le ferite riportate da Fernanda Di Nuzzo si sono rivelate troppo gravi. La donna si è accasciata sulle scale del condominio, gridando più volte “Aiuto”. Rosa, visibilmente provata, ha raccontato: “Ho fatto di tutto per tenerla in vita, mentre aspettavo i soccorsi.” La vicina ha aggiunto che inizialmente aveva scambiato le urla per quelle di bambini che giocavano, ma poi ha capito la gravità della situazione: “Ieri, tornata da lavoro, sentivo delle urla, pensavo fossero dei bambini e ho sentito una porta sbattere. Poi, a un certo punto, ho sentito altre urla, una porta che si apriva e qualcuno che gridava: ‘Aiuto, aiuto, aiuto’. Non ci ho pensato due volte, ho messo le scarpe e sono andata su.”

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i sanitari del 118, allertati sia dalla vicina sia dalla figlia della coppia. Quando i soccorritori sono arrivati, hanno trovato Fernanda Di Nuzzo in arresto cardiaco e in condizioni critiche a causa della massiccia perdita di sangue. La donna è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Molinette di Torino, dove i medici hanno tentato l’impossibile per salvarla. Le è stata asportata la milza nel tentativo di contenere i danni, ma purtroppo la 61enne è deceduta nella mattinata del giorno successivo, giovedì 29 maggio.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno arrestato Pasquale Piersanti, che si trovava ancora nell’appartamento al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine. L’uomo era in stato confusionale e aveva accanto a sé l’arma del delitto, un coltello. Al momento rimangono ignote le motivazioni che lo hanno spinto a compiere un gesto così estremo. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire quanto accaduto e cercare di comprendere il movente.

La tragedia ha lasciato sotto shock l’intero quartiere. Molti vicini e conoscenti della coppia hanno espresso incredulità per quanto accaduto. Una commerciante della zona ha dichiarato: “Non ci saremmo mai aspettati una cosa del genere. Lui non aveva mai manifestato dei segni di violenza, in nessun modo.”

La comunità di Grugliasco e chi conosceva Fernanda Di Nuzzo si sono stretti nel dolore per questa perdita improvvisa e tragica. La maestra d’asilo era molto apprezzata per il suo lavoro e il suo impegno con i bambini. La vicenda ha sollevato ancora una volta l’urgenza di affrontare il tema della violenza domestica e di rafforzare le misure di prevenzione per proteggere le vittime.