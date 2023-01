Oroscopo Branko domani 31 gennaio 2023: assurde previsioni Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 31 gennaio Sagittario

Non dovresti prendere decisioni affrettate sul lavoro, dovresti sempre riflettere prima, Sagittario . Possono restituire qualcosa che ti dovevano da molto tempo, proverai una grande gioia e ti riposerai. Innamorato, è possibile incontrare qualcuno che suscita il tuo interesse. Qualcuno nel tuo ambiente si riprenderà da una malattia o da un problema, sarai felice. Se ti prendessi più cura della tua dieta, raggiungeresti uno stato di salute più favorevole.Devi prestare attenzione alle tue ossa. Come si sentono le tue ossa? Ci sono molti modi per nutrire il tuo sistema scheletrico: il calcio è uno. Il massaggio dei tessuti profondi e la chiropratica, se possibile, sono altri modi per nutrire le tue ossa. Stimolano il flusso sanguigno e in qualche modo lubrificano le articolazioni prestando molta attenzione alle terminazioni nervose nei tessuti connettivi che uniscono ossa e carne. Se vuoi sentirti meglio connesso alle tue ossa, prova uno di questi metodi per cambiare!

Oroscopo Branko 31 gennaio Capricorno

Capricorno , la tua economia sta andando bene e puoi persino ottenere un miglioramento sul lavoro. Dovrai gestire meglio le tue risorse finanziarie, così si diffonderanno di più a te. Innamorato, non fingere che tutti vedano le cose come te, devi essere tollerante. Avrete varie opzioni in campo sentimentale e vi troverete benissimo. Trova, anche se lo è, un momento al giorno per rilassarti e staccare la spina, farà bene alla tua salute.La posizione dei corpi celesti ti renderà un individuo molto ricercato questa settimana. Le persone percepiscono intuitivamente la tua saggezza e ti chiederanno consapevolmente o inconsapevolmente di aiutarle con i loro problemi. Devi esserne consapevole in modo da poter tenere traccia del tuo livello di energia. Tendi ad esaurirti senza rendertene conto. Stabilisci un’ora per andare a dormire questa settimana e non mancare di rispettarla. Limita la tua disponibilità agli altri dopo cena in modo da avere il tempo di concentrarti prima di andare a letto.

Oroscopo Branko 31 gennaio Acquario

Se sei coraggioso con gli affari, farai molto bene, devi correre dei rischi, Acquario . Le tue iniziative sul lavoro avranno la loro ricompensa, non smettere di proporle. Innamorato, non arrabbiarti se le cose non vanno sempre come vorresti, a volte capita. Hai un ritmo molto alto, il tuo partner e i tuoi amici faranno fatica a seguirti. Il tuo stato di salute è buono, ma fa sempre bene prendersi cura di te un po’ di più.La tua natura psichica sarà viva questa settimana mentre gli aspetti attuali illuminano il percorso verso tutte le nostre nature superiori. Potresti anche sentire una certa energia fisica, una sorta di spinta che in realtà non ti porterà molto lontano durante un allenamento o una corsa. Mantieni il tuo potere centrato sulla tua dieta e non sforzarti fisicamente. La tua dieta dovrebbe includere pesce e fonti di vitamina A (spirulina, clorella e altre alghe blu-verdi) per mantenere il tuo occhio interiore che vede bene!

Oroscopo Branko 31 gennaio Pesci

Sii discreto con i tuoi risultati sul lavoro, Pesci , non è bello conquistare gli avversari, né in questo momento né mai. Puoi ottenere le garanzie di cui hai bisogno per un prestito, sei su un tiro. Godrai dell’amore più che mai, grazie alla tua voglia di fare cose nuove. Dovresti prestare attenzione ad alcuni buoni consigli che riceverai oggi. Sei in buona salute, ma sei nervoso e stanco, abbi cura di te, cerca di dormire di più e mangiare sano. I prossimi sei mesi saranno fortemente influenzati dall’attuale allineamento planetario. Ciò che inizi ora determinerà chi e cosa sarà la tua vita nelle settimane a venire, ma non preoccuparti! Si tratta semplicemente di prestare attenzione a ciò che conta e non ignorare ciò che è veramente importante. Devi solo concentrarti sulle tue priorità preferite, come salute, lavoro e buoni rapporti con gli altri, giusto?