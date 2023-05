Oroscopo Branko domani 31 maggio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Oggi godrete di una giornata particolarmente ispirata e favorevole alle relazioni e ai contatti di ogni tipo, soprattutto se avete un lavoro rivolto al pubblico o legato alla comunicazione. Avrai un’abilità speciale per convincere gli altri a darti quello che vuoi o portarli dove vuoi.

Capricorno

Lascia che tutto scorra, non cercare di far andare le cose nella direzione che vuoi tu o che gli altri facciano quello che vuoi tu, non dimenticare che Saturno è potente in questo momento e non sarà facile che le cose vadano come vorresti, nemmeno nel lavoro né in amore, perché avrai problemi anche con i tuoi cari.

Acquario

Oggi noterete un po’ di più l’influsso severo e difficile di Saturno, poiché vi causerà una giornata particolarmente malinconica o triste, anche se non ce n’era motivo. In ogni caso, è probabile che tu abbia un disaccordo in famiglia o con il tuo partner, potresti sentirti incompreso o in qualche modo maltrattato.

Pesci

Oggi sarà una giornata un po’ più favorevole delle precedenti, ma Saturno darà comunque problemi a causa della sua posizione dominante. Perderai molte energie combattendo per cose che non valgono davvero la pena, devi pensare di più a te stesso, a volte dai tutto per gli altri e poi non ti ringraziano e ti voltano le spalle.