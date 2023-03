Oroscopo Branko domani 31 marzo 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

L’atmosfera sarà tranquilla. Ti rivolgi a nuovi piaceri senza perdere il senso dell’orientamento. Sarai più conciliante del solito e le persone si fideranno di te di più. Mostra il tuo desiderio di armonia senza esitazione. Leo, dovrai trovare un modo costruttivo per parlare con il tuo partner. La sua giustificazione consente di trascurare i dettagli, dove normalmente avrebbe provocato reazioni negative. Perfezionerai il tuo metodo per distrarre i tuoi cari in modo che non si rendano conto che stai preparando un premio per loro.

Vergine

Oggi potresti ricevere un invito a sorpresa. Se è così, agisci rapidamente perché questa finestra di opportunità sarà breve. Stai guardando al futuro e questo ti distrarrà. Sforzati di concentrarti sui dettagli più fini. Troverete facile raggiungere un accordo e prendere un impegno fermo. Sarai orgoglioso delle tue azioni. Vergine, sarai tentato di fidarti di tutto, di scaricare un segreto che è diventato difficile da sopportare. Dovrai guardare molto obiettivamente questa persona, prima di fare una confessione.

Bilancia

Le tue idee stanno prendendo forma, riceverai un riconoscimento per loro e la tua autostima aumenterà. Sarà un’attività frenetica che ti lascerà esausto. La chiarezza dei tuoi suggerimenti ti fa guadagnare il sostegno di coloro che ti circondano. Sarai in grado di difendere la tua causa con fermezza. Stai condividendo i tuoi sentimenti più liberamente e le tue relazioni sono più facili e vanno meglio. Concentrati sulla tua spontaneità e complicità senza guardare al futuro. Bilancia, i tuoi amici ti stanno dando preziosi consigli, quindi ascoltali.

Scorpione

Non esiterai a dire alcune verità a coloro che ti interrogano per gelosia. Non insistere nel cercare di convincere coloro che non ti capiscono. Basta perseguire le proprie idee; Sarà più produttivo. In amore, è tempo che alcuni Scorpioni prendano provvedimenti per costruire una vita di coppia. Avrai tutto il necessario per convincere la tua dolce metà. Tutto è calmo. Se i tuoi amici o familiari te lo chiedono, assumerai anche il ruolo di moderatore.