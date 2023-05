Oroscopo Branko domani 4 maggio 2023, le previsioni segno per segno

SCORPIONE

Guardati allo specchio e concediti il discorso di incoraggiamento di cui hai bisogno. Non cedere alle limitazioni, ma sii determinato a superarle. Trasforma la tua conoscenza in saggezza e corri verso il futuro che hai sempre immaginato con nuovo fervore.

SAGITTARIO

Le tue manifestazioni stanno mettendo radici nel fisico e i miracoli stanno diventando comuni. Approfitta di questo momento per esprimere gratitudine alle forze dell’Universo e fare atti di gentilezza. Incoraggiare gli altri mentre ti alzi fa parte della tua missione, quindi fallo con gioia.

CAPRICORNO

È un bel momento per essere te, Capricorno. Sii grato per le tue manifestazioni e incoraggia gli altri nel tuo modo unico. Tieni gli occhi aperti quando si tratta di questioni romantiche e non permettere a nessuno di trattarti come un’opzione invece di una priorità.

ACQUARIO

Se desideri una serata tranquilla, conceditela senza remore. Prenditi il tempo per guardare alle stelle per l’ispirazione o per leggere le carte degli altri. Se stai conoscendo qualcuno intimamente, questo è il momento perfetto per invitare a una serata privata.

PESCI

Concentrati sui tuoi obiettivi e non guardare agli altri per vedere ciò che hai “perso”. La tua ricchezza e abbondanza possono essere trovate in te stesso e nel tuo viaggio. Rivedi il diario delle tue manifestazioni e ricorda che hai molto di più da realizzare su questo percorso. Sii paziente e goditi il viaggio.