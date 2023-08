Oroscopo Branko domani 5 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

È improbabile che qualcosa vada abbastanza bene per te oggi. Trascorri la giornata nel miglior modo possibile, non provare grandi progetti o scommettere nulla. Il tuo senso dell’umorismo sarà al massimo oggi, ma fai attenzione perché lo stesso spirito potrebbe non regnare intorno a te. Non fare troppe battute. In questi giorni avrete la possibilità di conquistare la fiducia di una persona che vi interessa molto in ambito sentimentale. È un anticipo, ma non lanciarti.

La tua capacità di scendere a compromessi nei momenti opportuni è al minimo. Non ne spendi neanche uno e non è male in una stagione, ti farai rispettare. Se la situazione che stai attraversando assume sfumature drammatiche, non tardare a rivolgerti ai tuoi migliori amici per aiutarti a uscire dal pantano. Non esiteranno a farlo. I tuoi problemi con l’occupazione non miglioreranno molto a breve termine, ma c’è la possibilità di migliorare la tua formazione professionale in arrivo, approfittane.

Gemelli

La vostra ricerca di spiritualità non trova i risultati sperati, ma non dovete scoraggiarvi. Alla fine arriverà il contatto desiderato con il tuo interno. Sarai costretto a scegliere tra due opzioni che segneranno il tuo lavoro nei prossimi mesi. Esamina attentamente ciascuno di essi prima di decidere. Qualcuno nella tua famiglia ha bisogno di te, non aspettare che chieda il tuo aiuto e offrilo volontariamente. Quando acquisti, fai attenzione alle date di scadenza.

Cancro

Il vostro rapporto di coppia può fallire se non riuscite a recuperare l’equilibrio che avete perso dopo gli ultimi scontri. Dai una possibilità all’amore. Non farti impressionare e tanto meno intimidire da una persona più grande di te che cerca di innervosirti per mettersi in una situazione vantaggiosa. Oggi sarà una giornata favorevole per rinnovare i tuoi rapporti con una persona influente che può aiutarti a migliorare la tua situazione professionale. Trattalo con rispetto.