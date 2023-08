Oroscopo Branko domani 5 agosto 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone

L’obiettivo ora non è dominare il proprio ambiente, ma comprenderlo per viverci in armonia. Cerca di collaborare con gli altri, non di dirigerli. La tensione che c’è sul posto di lavoro sta iniziando a pesarti più del necessario, nonostante fino ad ora fossi riuscito a restare in disparte. Le relazioni con il tuo partner non sono più quelle di una volta. L’unica soluzione è attraverso un dialogo sincero. Raggiungerai notevoli progressi in breve tempo.

Vergine

Il tuo partner ha molte ragioni per lamentarsi, perché gli spazi di libertà nella relazione devono essere gli stessi per l’uno e per l’altro. Devi essere un po’ più tollerante, anche con te stesso. Stai molto attento con una situazione confusa, potresti sbagliarti se non sei sicuro. Sono previsti problemi in relazione alla tua casa. Forse qualche grave difetto che dovrai risolvere. Non esitare a spendere se necessario, ma non fare pasticci.

Bilancia

I nuovi rapporti di forza in campo professionale ti svincolano dalle posizioni di comando. Dovrai ripensare alcune strategie fondamentali. È giunto il momento di ripensare alla tua situazione lavorativa. Passano i mesi senza che tu ti senta a tuo agio al lavoro e questo sta influenzando la tua vita in generale. Nuove persone compaiono nella tua cerchia di amici, che cambiano le relazioni che ti interessano di più. Dovrai adeguarti ai nuovi tempi.

Scorpione

Scommetti sull’autentico, anche se questo potrebbe costarti un po’ più di denaro o fatica. Devi verificare che ci siano cose e persone di cui ti puoi fidare. Sei attratto più del solito da situazioni e persone misteriose, che non si mostrano per quello che sono. Stai molto attento, puoi arrabbiarti. Qualcuno ti sospetta di essere colpevole di un grave errore nel campo del lavoro. Non accettare il suggerimento, ma non permettere nemmeno a quella persona di calunniarti.