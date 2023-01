Oroscopo Branko domani 5 gennaio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 5 gennaio Sagittario

Molto presto sarai in grado di mettere gioia e felicità dove prima c’erano tristezza o frustrazione. Sta arrivando un cambiamento molto positivo nella tua vita sentimentale, o semplicemente nella tua vita intima, è ora di porre fine a tutto ciò che ti fa male, o almeno a una parte di esso. L’amore che hai dato ad altre persone ti sarà ora restituito dal destino.

Oroscopo Branko 5 gennaio Capricorno

Sebbene tu agisca sempre in modo molto ragionevole e prudente in materia di lavoro e finanze, ora potresti voler chiudere gli occhi e gettarti nella sabbia. Un’opportunità sta per bussare alla tua porta e non puoi lasciarla passare senza coglierla, oggi o il resto della settimana potrebbe essere un momento cruciale per te, non dormire.

Oroscopo Branko 5 gennaio Acquario

Oggi avrai una buona giornata in relazione al denaro e agli affari materiali, sotto forma di un arrivo inaspettato di denaro o di buone notizie al riguardo. È favorevole a qualsiasi azione o iniziativa relativa a queste materie, lavoro e affari. Ma devi andare al tuo, non disperderlo o condividerlo con altri.

Oroscopo Branko 5 gennaio Pesci

Fai attenzione all’invidia e ai nemici, all’inganno, al tradimento o alle cospirazioni. Tutti intorno a te ti trattano con affetto e tutto sembra filare liscio, ma non fidarti di te stesso perché quando meno te lo aspetti potresti ricevere una sorpresa piuttosto spiacevole. Per fortuna anche il destino ti protegge, ma non abbassare la guardia.