Oroscopo Branko domani 5 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Questa è una giornata davvero felice o fortunata, almeno così sarà per la prima metà o anche gran parte di essa, tuttavia le cose potrebbero andare storte verso la fine del pomeriggio, con qualche imprevisto che avrai fare i conti con la faccia o qualche brutta notizia che inasprirà quel bel momento.

Vergine

Finalmente oggi potrai goderti un meritato momento di pace, serenità e anche felicità dopo una settimana piuttosto ricca di tensioni, preoccupazioni e difficoltà. Tuttavia, sarà difficile per te dimenticare completamente tutte le cose che ti hanno preoccupato in questi giorni. Pace e armonia familiare.

Bilancia

Questo sarà un giorno molto favorevole per le relazioni in generale e soprattutto per le amicizie. Ultimamente hai bassi emotivi e stati più o meno malinconici, a volte anche senza ragioni davvero solide. Oggi troverai pace e serenità in compagnia dei tuoi cari.

Scorpione

La tua vita sentimentale sta assumendo grande importanza per te ultimamente e ora le prospettive sono più favorevoli grazie alla rimozione dell’influenza di Saturno. Ora hai un buon momento per portare avanti un’iniziativa in relazione all’amore e ai sentimenti. Combatti per una vita più felice.