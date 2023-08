Oroscopo Branko domani 6 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Questo sarà un giorno in cui libererai fardelli o difficoltà, fardelli che possono essere fisici e materiali o avere anche un significato più emotivo. Ma in un modo o nell’altro, ti aspetta una giornata positiva in cui sentirai una grande liberazione, soprattutto verso la seconda metà. Illusioni da realizzare.

Toro

Liberati da riflessioni e preoccupazioni che non hanno senso, anche se pensi che lo abbiano. Gli eventi andranno al contrario di quello che pensi. Ti aspetti problemi o cattive notizie e quello che avrai è esattamente l’opposto. È una buona giornata per te e le stelle ti proteggono, devi essere chiaro al riguardo.

Gemelli

Pensa un po’ di più alle cose prima di farle, la tua instabilità e talvolta il tuo senso frettoloso di fare le cose può portarti a fare passi sbagliati o imprudenti, soprattutto in campo personale. Sei bravo a stabilire relazioni e creare legami emotivi, ma sei anche bravo a romperli.

Cancro

Ultimamente, stai lasciando che piccoli problemi, o anche le tue stesse paure e riflessioni mentali, ti paralizzino o mettano a repentaglio le cose che hai raggiunto nelle ultime settimane. Ti sei abbandonato, ma fortunatamente la fortuna non ti abbandona e presto ti sveglierai da questa nuvola oscura.