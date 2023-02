Oroscopo Branko domani 6 febbraio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Oroscopo Branko 6 febbraio Sagittario

Questo sarà per te un giorno di grandi sogni, un momento ideale per meditare e sognare cosa vuoi fare nel futuro a medio e lungo termine, tutti gli obiettivi che vorresti raggiungere. Sarà una giornata per sognare ad occhi aperti o anche per discutere e riflettere su queste cose con il proprio partner o altri cari, ma una giornata felice.

Oroscopo Branko 6 febbraio Capricorno

Oggi sorgerà un giorno felice in linea di principio e in cui prevedi di fare tutta una serie di cose che ti entusiasmano. Ma poi tutto si complicherà e sorgeranno problemi inaspettati fino a quando, finalmente, si presenterà per te una giornata molto diversa da quella che avevi programmato. Oggi il motto fondamentale sarà “adattarsi alle circostanze”.

Oroscopo Branko 6 febbraio Acquario

Urano, il tuo pianeta dominante, oggi si troverà in un cattivo stato cosmico e potrebbe portarti a tirare fuori il peggio di te, il tuo lato più tirannico e radicale. C’è il rischio di tensioni o conflitti in famiglia o con il proprio partner, almeno sarete più guerrieri e più inflessibili del solito. Potresti avere una brutta giornata, ma te lo chiederai.

Oroscopo Branko 6 febbraio Pesci

Attenzione alle questioni di denaro perché potrebbero darvi qualche dispiacere, magari spendete più del dovuto quando dovreste essere più prudenti e risparmiare. Dovresti anche fare attenzione se un parente o una persona cara ti chiede denaro perché potrebbe non essere in grado di restituirlo. A volte è più importante essere un po’ più sospettosi.