Oroscopo Branko domani 6 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Anche se ti costa un po’ abituarti, il dialogo ti porterà grandi benefici nella tua attività quotidiana. Più parli, più accordi e vantaggi otterrai. I problemi di lavoro stanno iniziando a pesare sulla tua salute e la tua salute vale molto di più di tutti i soldi extra che puoi ottenere. Devi impostare dei limiti o andrai in crash. Se usi i tuoi soldi con saggezza otterrai più vantaggi che con molte ore di lavoro sul conto. Non si tratta di diventare ricchi, ma di sfruttare i rendimenti.

Capricorno

La perfezione è qualcosa di desiderabile, ma difficilmente realizzabile. Non essere deluso se le cose non vanno al cento per cento come vorresti, devi sentirti soddisfatto dello sforzo. La tua immaginazione ti gioca brutti scherzi e quando si tratta della tua salute potresti giungere a conclusioni affrettate. Calmati e visita il dottore, non lasciarti trasportare dai nervi. Ciò che ha a che fare con le cose nascoste, extrasensoriali comincia ad interessarti. In questo mondo puoi trovare molte risposte, ma anche più domande.

Acquario

La tua partecipazione a una questione di carattere collettivo dà un primo impulso a quell’attività, ma fai attenzione a non impegnarti oltre ciò che potrai poi realizzare. La tua natura altruista ti porta ad impegnarti in cause senza nemmeno averne analizzato gli scopi. Stai molto attento, potrebbero approfittare di te o dei tuoi soldi. Evita le tensioni oggi e così sarai in grado di stare al sicuro dai conflitti, che non si adattano affatto al tuo spirito. Stai attraversando una serie in cui la pace è la cosa migliore per te soprattutto.

Pesci

La vita domestica, la casa e la famiglia sono i principali destinatari delle vostre energie. Sarà in quella zona dove ti senti bene, mentre al lavoro soffrirai più del normale. Se modificare il tuo aspetto esteriore servirà a migliorare il tuo stato interno, non pensarci due volte. Tuttavia, non aspettarti alcun miracolo, la soluzione finale verrà dalla riflessione. Sei diventato pienamente coinvolto in un progetto che richiederà molta dedizione e nessun vantaggio finanziario. Anche se sarà molto soddisfacente per il tuo spirito, può influire sulle tue finanze.