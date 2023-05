Oroscopo Branko domani 6 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Anche se astrologicamente stai attraversando un ottimo momento, tuttavia, oggi ti ritroverai con una battuta d’arresto inaspettata o una spiacevole sorpresa legata a uno dei tuoi progetti o iniziative lavorative o finanziarie. Una battuta d’arresto che ti renderà più realistico e allo stesso tempo ti farà prendere le cose con più calma.

Toro

La Luna piena che avremo oggi può avere un effetto leggermente negativo su di voi, rendendovi abbastanza instabili nel campo delle emozioni o facilitandovi le crisi o le emozioni negative, soprattutto a causa di qualche brocca di acqua fredda in amicizia. o amore. Ma sarà solo temporaneo.

Gemelli

Nessuno può negarti la tua grande intelligenza, abilità e astuzia, ma altri potrebbero essere ancora più intelligenti di te e potrebbero ingannarti in un modo o nell’altro e cercare di condurti lungo un percorso che non è adatto a te. Per questo oggi devi stare attento con le tue faccende di affari e di lavoro, soprattutto riflettere molto su tutto prima di agire.

Cancro

È tempo di perseverare nei tuoi sogni e nelle tue illusioni più profonde. Ogni volta sentirai più fortemente che questi possono avverarsi e la speranza si farà strada. Allo stesso modo, recupererai gradualmente la fiducia nel futuro, che avevi quasi perso. Ma devi essere paziente, tutto andrà lentamente.