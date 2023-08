Oroscopo Branko domani 7 agosto 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Oggi sentirai il desiderio di esprimere i tuoi sentimenti verso il tuo partner nel modo più tenero. Cerca il momento e digli cosa provi, riuscirai a rendere più solido il tuo rapporto. La paura è la peggiore minaccia per i tuoi piani, non dovresti lasciarti intimidire dalle prove che ti aspettano, hai abbastanza potere per superarle. Devi essere molto energico oggi con una persona che si comporta come se tu non esistessi e che ignora le tue decisioni anche se è suo dovere rispettarle.

Stai raggiungendo il limite di ciò che il tuo corpo può sopportare, è meglio che rallenti un po’ o ti ammalerai e tutto ciò che vuoi avanzare sarà ritardato ancora di più. Non respingere tutte le critiche in una volta, prenditi il ​​tempo per analizzarle e vedere cosa c’è di vero in esse. Questo ti aiuterà molto. Se hai un incontro importante nei prossimi giorni, non aspettare solo che arrivi. Preparalo con cura, stai al passo con gli eventi e avrai più opzioni.

Gemelli

Devi occuparti tu stesso delle tue questioni più importanti, specialmente quelle che hanno a che fare con l’economia. Se lasci che gli altri intervengano avrai delle sorprese. Risparmia una somma di denaro di riserva, poiché potresti averne presto bisogno a causa di un imprevisto che ti costringerà ad aumentare di molto le tue spese. I dubbi quando si affrontano le decisioni sono buoni se durano poco. Se perpetui in domande e indecisioni, perderai molte opportunità.

Cancro

Non puoi lamentarti della tua solitudine, perché sei tu che metti le distanze con le persone intorno a te. Cerca di aprirti un po’ di più verso l’esterno. Una questione che ti viene presentata oggi ha bisogno di una risposta immediata e forte, non pensarci due volte o l’esitazione sarà interpretata come debolezza. Prima di criticare il comportamento del tuo partner in una questione legata al sesso, dai un’occhiata al tuo. Può darsi che la colpa di qualche problema sia condivisa.