Oroscopo Branko domani 7 agosto 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Non affrontare una persona troppo orgogliosa, non vale la pena litigare per questioni che non ti riguardano troppo. Prendersi cura di se stessi. Il pesante carico di lavoro che porti può portare a una situazione di debolezza mentale che, a sua volta, può portare a un esaurimento nervoso. Una persona molto vicina lancerà voci su di te con cattive intenzioni. Chi ti conosce non crederà ai pettegolezzi, ma le bugie possono influenzare la tua immagine.

Le sfide che la vita ti presenta sono forti, ma allo stesso tempo interessanti. Sei fortunato, se superi le tue paure avrai in mano un futuro molto promettente. Piacere agli altri ti riempie di soddisfazione e ti porta anche amicizie che possono durare tutta la vita. Tuttavia, non trascurare i tuoi problemi. Il carattere impulsivo che in tante occasioni ti ha portato a vittorie importanti nella vita può essere oggi un pessimo strumento. Ferma i tuoi impulsi e rifletti prima.

Acquario

Non sei di quelli che spendono per spendere, ma oggi la tentazione può essere troppo forte. Se è un importo significativo, è meglio salvare il portafoglio. Muoviti con cautela ma con decisione oggi lungo un sentiero che non conosci ma che non hai altra scelta che percorrere. Prendi in considerazione un consiglio che riceverai. Il tuo cattivo umore oggi ti porterà facilmente a provocazioni inutili, di cui presto ti pentirai. Non perdere nessuna buona occasione per tacere.

Pesci

Problemi imprevisti oggi ti mettono sull’orlo di un esaurimento nervoso. Non vale la pena mettere a rischio la tua salute, prendi le cose con più calma. Negli ultimi tempi hai più problemi di salute del solito, cerca l’origine in un misto di cattiva alimentazione e stress continuo. Oggi affronterai una persona emotivamente molto instabile e questo ti farà dubitare dei metodi che devi usare per farlo rinsavire. Siiprudente.