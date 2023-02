Oroscopo Branko domani 7 febbraio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete

Durante questa giornata sarai più lucido e razionale del solito. Approfittane, perché è un buon momento per cercare di risolvere quel grave problema. Amore: se non senti quell’amico o un familiare da giorni, non esitare a chiamarlo. Organizza una videochiamata in modo da poter chattare e chiedergli cosa c’è che non va. Ricchezza: prenditi cura della tua schiena e non permettere a nessuno di guadagnare terreno sul posto di lavoro. Una persona che consideri un rivale approfitterà del tuo buon atteggiamento. Benessere: non esitare a utilizzare il tuo tempo libero per risolvere tutti i problemi che ti affliggono, ma impegnati solo nella misura in cui puoi.

Toro

Dopo tanti colpi di scena si avvicina un ottimo periodo per sbloccare molti dei problemi familiari che lo perseguitano da mesi e non lo fanno dormire. Amore: buon momento per definire l’impegno. Lavora affinché il tuo rapporto si consolidi e duri nel tempo. Grande crescita nel rapporto. Ricchezza: Rilassati, poiché in breve tempo e con l’aiuto del tuo collega sarai in grado di risolvere quella complicata questione che pensavi fosse lontana dall’essere risolta. Benessere: il tuo desiderio di giustizia oggi ti porterà a esprimere critiche. Sappi che non saranno ben accolti dagli altri e potresti finire per litigare con qualcuno che apprezzi.

Gemelli

Comprendi che i rancori non sono un buon consigliere nella vita. Sappi che devi agire senza che il sentimento oscuri la tua ragione. Agisci con prudenza. Amore: pensaci bene prima di iniziare una nuova relazione, poiché devi porre fine a quella attuale. Non sbagliare nella scelta perché potresti farti male. Ricchezza: in situazioni di inganno o manipolazione sul posto di lavoro, cerca di proteggerti in relazione alle tue finanze. Gestisci meglio le tue entrate. Benessere: nel pomeriggio con il tuo partner dovresti programmare un incontro all’aperto, in modo da rinnovare le energie negative accumulate giorni fa.

Cancro

Durante questo giorno, dovresti mantenere alta la tua autostima, cercare di non arrenderti. Sappi che questo ti aiuterà a ottenere i risultati tanto desiderati nella vita. Amore: prendi questa giornata con molta pazienza, poiché ci saranno molti momenti di tensione nel rapporto di coppia o con i tuoi amici più cari. Ricchezza: i tuoi affari finanziari andranno perfettamente. Otterrai i risultati che hai pianificato, poiché la tua immaginazione sarà di grande aiuto nei movimenti economici. Benessere: Oggi potresti sentirti troppo vuoto e scontento, poiché avrai bisogno dell’aiuto e del conforto di qualcuno molto importante per te e non sarai in grado di accompagnarlo.