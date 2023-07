Oroscopo Branko domani 7 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Oggi Marte, il pianeta della guerra, sarà dissonante, ma nel vostro caso il problema non sarà la guerra, ma proprio il non poterla fare. Dovrai aspettare quando vorresti combattere o prendere l’iniziativa, essere prudente quando vorresti essere il contrario. Oggi la vita ti incatena e non potrai fare nulla.

Capricorno

Nessuno più di te sa come combattere e affrontare le difficoltà, affrontare le situazioni più difficili e nelle peggiori condizioni. Oggi è una giornata un po’ avversa, dal punto di vista delle stelle, ma se dovessero arrivare dei problemi, sarai preparato a metterti al primo posto nella corsa della vita, quindi oggi per te sarà una giornata positiva.

Acquario

Nonostante il tuo carattere aperto e comunicativo, puoi essere uno specialista nell’entrare nel tuo mondo interiore e creare la tua realtà quando tutto è tensione e conflitto all’esterno. Anche Urano, il tuo pianeta dominante, fa andare tutto al contrario, e quando gli altri se la passano male, tu di solito fai bene o ti senti sereno e calmo.

Pesci

Un aspetto dissonante della Luna e di Marte vi predisporrà a cadere nel pessimismo o nella malinconia, a vedere gli ostacoli della quotidianità come se fossero giganteschi o estremamente pericolosi. Nonostante tutto, la protezione o la fortuna ti accompagnano sempre e non avrai una giornata negativa, ciò che non puoi risolvere ti aiuterà a farlo.