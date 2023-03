Oroscopo Branko domani 7 marzo 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo Branko 7 marzo Ariete

Se devi affrontare un imbarazzante ricongiungimento familiare, fai molta attenzione a quello che dici o potresti diventare un facile bersaglio per tutti gli altri oggi. Alcuni lo stanno aspettando. Nella misura in cui inizi a fare le cose bene, presto arriveranno riconoscimento, adulazione e vanità. È un percorso in cui devi camminare con attenzione. Nascono oggi nuove speranze per affrontare un problema che ti tormenta da tempo. Non sarà la soluzione definitiva, ma sarà l’inizio del cammino verso la luce.

Oroscopo Branko 7 marzo Toro

La compagnia dei tuoi esseri più cari e più cari è quella di cui hai più bisogno in questi tempi solitari. Rifugiarsi tra la folla non ti aiuterà affatto. Stai lontano da coloro che chiedono sempre e evita di prestare o aiutare quando ne hai davvero bisogno. Con amici del genere non hai bisogno di nemici. La flessibilità sarà l’arma migliore da tenere in considerazione oggi. Non cercare questa volta i successi che hai ottenuto prima con fermezza. È tempo di mostrare generosità.

Oroscopo Branko 7 marzo Gemelli

Chiedi prima di accusare. Le cose che pensi di una persona vicina potrebbero non essere del tutto vere e il suo atteggiamento potrebbe essere pienamente giustificato. Ascolta la sua versione. Sebbene i tuoi progetti siano molto ben fondati, non puoi svilupparli da solo. Dovresti cercare il supporto di persone di cui ti fidi che sanno cosa stanno facendo. Le lotte di potere che si sviluppano intorno a te non fanno per te. Cerca di stare in disparte o una materia oscura potrebbe schizzarti addosso senza volerlo. Attenzione alla digestione.

Oroscopo Branko 7 marzo Cancro

Buona giornata nel campo delle relazioni sociali. È anche molto probabile che qualcuno che non ti aspetti ti faccia un regalo o ti offra l’opportunità di migliorare finanziariamente. La flessibilità ti consentirà oggi di adattarti a nuovi ritmi e situazioni che fino ad ora non ti hanno influenzato. Se riesci a completare con successo quell’adattamento, trarrai vantaggio dalla novità. Se trovi difficile comunicare con gli altri, è perché non riesci a trovare collegamenti con ciò di cui il tuo spirito ha bisogno nel tuo ambiente più vicino. Potrebbe essere necessario un cambio di scenario.