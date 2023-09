Oroscopo Branko domani 7 settembre 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

La sessione di oggi migliorerà in modo significativo la tua innata capacità di affrontare i problemi che si presentano; ti sentirai molto sicuro delle tue capacità. I rimproveri non sono il modo migliore per risolvere i problemi. Al contrario, cercare la colpa sopra ogni altra cosa non farà altro che separarti ancora di più dal tuo partner. Fai tutto il necessario per compiacere la tua anima gemella e rendere questo giorno di pace e felicità per entrambi. Hai bisogno di molto equilibrio emotivo.

Gli impegni presi in passato ritornano nel tuo presente per ricordarti che devi mantenere la parola data. Ti prenderanno in un momento molto brutto. L’imposizione non è il modo migliore per far valere le proprie opinioni. Bisogna sottoporre le decisioni alla maggioranza, altrimenti si metterà a rischio la coesione dell’intero gruppo. Oggi ti daranno un’ottima opportunità per stabilire una relazione che in futuro potrebbe essere importante per te. Provando non perderai nulla, provalo.

Acquario

L’ostilità di una persona che finora consideravi un’amica all’inizio ti sorprende, ma presto scopri il motivo di questo comportamento. Le relazioni amorose complicate non ti favoriscono, tanto meno ti arricchiscono come persona. Prova a trovare qualcuno oggi che ti porti serenità. È molto difficile per te accettare i consigli degli altri, ma a volte, se provengono dai tuoi amici, possono essere la chiave per molte soluzioni.

Pesci

La paura dei cambiamenti può lasciarti in secondo piano nella corsa alla conquista del tuo futuro professionale. Devi scrollarti di dosso le tue paure e metterti in prima linea. Giornata adatta per scatenare le passioni. Assicurati che la persona scelta per realizzarli sia sulla stessa lunghezza d’onda e non forzare la questione. Devi sopravvalutare le tue possibilità e questo ti imbarca in imprese molto difficili da realizzare. Rifletti prima di impegnarti in qualcosa che è troppo grande per te.