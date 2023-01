Oroscopo Branko domani 8 gennaio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Vergine

Evita gli sforzi e prenditi il ​​tempo necessario per adempiere a tutti i tuoi obblighi, poiché un certo stato di indifferenza ti accompagnerà per tutta la giornata. Amore: se devi assistere a una riunione di famiglia, cerca di misurare le tue parole perché potresti ferire i sentimenti di qualcuno a cui tieni.Ricchezza: sorgerà un’opportunità che cambierà il corso della tua vita a livello professionale. Cerca di essere più prudente ed evita decisioni impulsive. Benessere: Chiama e fissa un appuntamento con il tuo traumatologo di fiducia per vedere il motivo di quel disagio che hai nel tuo corpo. Se non lo fai, non lamentarti.