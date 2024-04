Lucio Presta scatenato contro Amadeus: “Mi deve del denaro e ha preteso che a Sanremo sua moglie Giovanna fosse l’unica corrispondente, possiedo il suo messaggio vocale.”

Lucio Presta, noto manager nel mondo dello spettacolo, ha recentemente aperto il suo cuore riguardo la fine della sua collaborazione con il celebre conduttore Amadeus. In un’intervista esclusiva rilasciata al Giornale, Presta ha descritto dettagliatamente l’evoluzione del loro rapporto, che si è concluso in modo inaspettato e deludente per lui.





Le origini della loro collaborazione risalgono al primo Festival di Sanremo gestito insieme, momento che Presta ricorda come un’epoca d’oro. “La nostra prima esperienza a Sanremo è stata un capolavoro di complicità,” ha detto Presta. Durante quel periodo, entrambi si sono dedicati alla stesura delle regole del festival e alla formazione del team creativo, inclusi registi e co-conduttrici, in Spagna. Presta sottolinea il suo ruolo cruciale nella costruzione del team, una dinamica che inizialmente sembrava promettere una lunga e fruttuosa collaborazione.

Tuttavia, le cose hanno iniziato a cambiare durante i preparativi per il loro quinto Sanremo insieme. Presta ha notato un cambiamento nell’atteggiamento di Amadeus, descrivendo il conduttore come sempre più distaccato e riluttante a discutere nuove idee. “Amadeus diceva sempre no e declinava ogni proposta,” ha rivelato Presta, segnando un netto contrasto con il loro rapporto lavorativo iniziale.

La situazione si è ulteriormente complicata quando sono emerse questioni finanziarie legate ad Arena Suzuki, un programma prodotto dalla società di Presta. Amadeus ha richiesto un pagamento aggiuntivo per la direzione artistica e il pieno riconoscimento dei diritti del format, una mossa che Presta ha trovato in contrasto con le pratiche precedenti. “Gli sono stati riconosciuti 90mila euro, oltre agli importi già pagati negli anni precedenti,” ha detto il manager, suggerendo che tali richieste non riflettessero il vero spirito di collaborazione che aveva contraddistinto i loro rapporti fino a quel momento.

Presta ha concluso l’intervista esprimendo il suo disappunto per il comportamento di Amadeus, che ha culminato nella decisione del conduttore di interrompere la collaborazione subito dopo l’ultimo Festival di Sanremo. Il manager ha riflettuto sulla transitorietà della gratitudine nel settore dell’intrattenimento, citando Giulio Andreotti: “La gratitudine è il sentimento della vigilia e la sindrome rancorosa del beneficiato è una sindrome del nostro tempo, anche tra i grandi personaggi.”

Questa intervista ha sollevato ulteriori discussioni nel mondo dello spettacolo, mettendo in luce le complessità e le sfide delle relazioni professionali in un ambiente così competitivo e visibile come quello dei media italiani.