Oroscopo Branko domani 8 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Questo giorno sarà simile al precedente, con un’influenza dominante del vulcanico Plutone che vi spingerà all’azione e alla lotta, e aumenterà anche la vostra attrazione per i rischi e le azioni o iniziative audaci. Senza dubbio ti aspetta una giornata difficile, ma non sarà negativa, solo che avresti potuto scegliere una strada più facile.

Toro

Le cose non sono come sembrano, affrontando l’esterno oggi mostrerai ottime attitudini diplomatiche e negoziali, ma dentro sarai pieno di passione e rabbia, anche se non è dovuto a una situazione specifica o specifica. Fortunatamente, l’influenza di Giove ti aiuterà a controllarti e ti porterà fortuna.

Gemelli

Proprio come ieri, Plutone si ritroverà dominante, influenzando potentemente il Sole e la Luna, e questo in modo inconsapevole vi porterà ad avere atteggiamenti o comportamenti alquanto autodistruttivi, imboccando spesso la strada più difficile o ingaggiando litigi che in realtà non ne avresti bisogno.

Cancro

L’influenza dominante del vulcanico e pericoloso Plutone oggi sarà effettivamente positiva per te perché improvvisamente perderai le tue paure e diventerai molto più audace, indipendentemente dai pericoli che potresti correre. Inoltre, la cosa migliore è che la giornata andrà bene per te e affronterai i problemi con successo.