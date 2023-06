Oroscopo Branko domani 8 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Nei momenti di tensione e quando ti circondano grandi minacce o pericoli, la cosa migliore, se possibile, è non fare nulla. Ma se non hai altra scelta che uscire sul campo di battaglia e partecipare al combattimento allora prova a farlo con le carte trucco, assicurandoti aiuto o supporto. Questo è quello che farai oggi.

Capricorno

Fai attenzione alle tue finanze e soprattutto alle spese. L’influsso di Plutone, che come ieri dominerà anche per tutta la giornata di oggi, vi farà agire in modo molto più audace e forse molto meno riflessivo. Ma devi ascoltare la tua testa e non i tuoi impulsi, altrimenti le cose andranno male per te.

Acquario

Se ieri l’influenza dominante di Plutone aveva un comportamento molto positivo e costruttivo, è molto probabile che oggi ti accadrà il contrario e prenderai qualche iniziativa sul lavoro o negli affari di cui poi ti pentirai. Soprattutto, è importante fare attenzione ai nemici che attaccano alle spalle.

Pesci

A differenza del giorno prima, oggi le cose potrebbero essere molto più difficili perché l’influenza distruttiva di Plutone ti influenzerà molto emotivamente e potrebbe portarti su percorsi molto negativi, pensando che stai facendo la cosa giusta e che sia la cosa migliore per Voi. Oggi dovresti pensare alle cose prima di farle.