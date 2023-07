Oroscopo Branko domani 8 luglio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

La tua salute è buona, ma può iniziare a peggiorare molto se trascuri le linee guida che hai seguito finora in termini di alimentazione e riposo. I complimenti che ti arrivano non devono offuscare le tue capacità analitiche. Stai andando bene, ma non tutto è finito, ci sono molte cose da fare. Non cercare di calcolare tutto nella tua relazione, non otterrai risultati positivi. È meglio che ti lasci trasportare dall’istinto e agisci con il cuore.

Toro

Buon momento per tutto ciò che ha a che fare con il lavoro. Nascono nuove opportunità che saprai sfruttare perché sei formato e preparato. Si avvicinano tempi di grandi soddisfazioni, soprattutto nel campo del tempo libero. Se pratichi uno sport, oggi avrai molte possibilità di successo. Tuttavia, per molto tempo nella tua relazione la differenza tra ciò che dai e ciò che ricevi è molto negativa per te. All’inizio non ti importava, ma ora ti pesa troppo.

Gemelli

I tuoi sforzi saranno presto ricompensati dalla fortuna che finora ti è stata negata negli aspetti che volevi. Sei fortunato. Sei eccessivamente permaloso con una persona che cerca di avvicinarsi a te. Non hai motivo di diffidare di lei, almeno dalle una possibilità di dimostrarlo. Se hai fallito, la vendetta non è una via d’uscita dai tuoi problemi. Concentrati sul miglioramento della tua delicata situazione e dimentica per il momento le persone che ti hanno ferito.

Cancro

La tua posizione è molto appropriata per convincere gli altri che i tuoi progetti e punti di vista sono i più appropriati per affrontare tutti i problemi. Le difficoltà di questi giorni ti aiuteranno a capire che non è tutto oro ciò che luccica; D’ora in poi cerca di assicurarti di vedere quello che c’è, non quello che vuoi vedere. Stai lontano dalle energie negative che rallentano il tuo sviluppo. C’è una persona vicino a te che non smette di influenzarti nel modo sbagliato, sbarazzati di lui il prima possibile.