Oroscopo Branko domani 8 luglio 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Non puoi liberarti dalla schiavitù del tuo carattere forte, che oggi può metterti nei guai per mancanza di moderazione. Fai del tuo meglio per pensare prima di reagire. Un vecchio problema che non hai mai finito di risolvere ti ritorna e che ora riappare moltiplicato nella sua intensità. Potrebbe avere a che fare con la salute. Avrai bisogno di qualcosa di più della buona volontà per risolvere i problemi che ti attendono. Cerca un aiuto qualificato, la tua conoscenza non è sufficiente ora.

Se ti senti offeso, non esitare a far sapere alla persona che ti ha infastidito, potrebbe essere stato involontario da parte sua e puoi rimediare. Non hai motivo di diffidare del tuo partner e, inoltre, non ha senso che tu lo faccia. Concentrati sulla risoluzione dei problemi economici che ti riguardano. Le tue ambizioni ti spingono a una decisione di cui potresti pentirti. Guarda un po’ oltre i tuoi interessi economici, il tuo cuore lo sta chiedendo.

Bilancia

I problemi si profilano con un amico per tutta la vita, il che potrebbe mettere in pericolo un’amicizia che ha giovato tanto a entrambi. Trova punti di incontro. Il ritardo, se si ripete, non ha scuse e implica una profonda mancanza di rispetto per il tempo degli altri. Organizzati al meglio per non arrivare in ritardo agli appuntamenti. Modera un po’ il tuo temperamento e otterrai più supporto degli attacchi frontali, non importa quanto siano efficaci. Sono pane per oggi e fame per domani.

Scorpione

Non abusare del tuo aspetto in questioni importanti. Puoi approfittarne per il primo contatto, ma devi avere tutti i dettagli pronti. Gli eccessi delle ultime settimane ora emergono sotto forma di problemi di salute. Potresti aspettarti qualche giorno di disagio e persino rimanere a letto. Ciò di cui hai bisogno ora non sarai in grado di acquistare in nessun negozio. Cerca dentro te stesso, naviga attraverso te stesso e troverai la medicina per i tuoi mali.