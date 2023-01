Oroscopo Branko domani 9 gennaio 2023, le previsioni segno per segno

Ariete

Ancora una volta si inizia la marcia con uno spirito rinnovato e una volta passato il Natale pronti ad affrontare il nuovo anno con forza e spirito vincente. Avrai una giornata piena di vitalità e fortunata negli eventi, ma soprattutto perché ti sentirai ottimista e pronto a distruggere qualunque cosa ti capiti.

Toro

Oggi ti sentirai un re sul suo trono, e non solo perché stai affrontando un anno che si apre per te con le migliori prospettive, ma anche perché tu stesso lo percepisci e lo senti dentro di te. Ti senti il ​​vincitore di una guerra che non hai ancora iniziato e avrai anche una giornata piena di momenti piacevoli.

Gemelli

Avrai una giornata tesa o aggressiva, molto segnata dall’influenza di Marte. Senza volerlo, puoi danneggiare i tuoi cari a causa della tua tendenza ad essere troppo franco e cantare la verità alla stella del mattino. Oggi potresti fare o dire cose di cui poi ti pentirai. Devi scappare dalle discussioni.

Cancro

Le vacanze sono finite e il nuovo anno inizia con le migliori prospettive per te. È tempo di affrontare tutte le paure che ti impediscono di andare avanti, ora devi far trionfare la speranza e la fiducia in te e nel destino. I successi potrebbero non arrivare da un giorno all’altro, ma arriveranno di sicuro e tu devi esserci.

Leone

Oggi è un giorno ideale per goderti la tua famiglia e la tua casa, per sederti sul trono per governare quel regno che per te è la tua famiglia e coloro che portano il tuo sangue. Tutti loro, volteggiando davanti a voi, vi faranno sentire felici e vi daranno grande forza per iniziare un 2023 ricco di successi, già dopo le feste.

Vergine

La fine di queste vacanze sarà un momento felice per te, o almeno più di quanto ti aspetti. Avrai grandi sorprese in meglio e ti renderai conto che la tua vita è molto più felice e fruttuosa di quanto di solito credi. Oltre a questo, oggi l’amore potrebbe regalarvi una sorpresa particolarmente gradita o piacevole.

Bilancia

La settimana si concluderà per voi con un po’ di tristezza, forse perché le feste gioiose sono finite, o perché questa particolare giornata potrebbe non andare come vorreste, ma la verità è che oggi nuvole di malinconia vi minacciano, soprattutto la sera o alla fine della giornata. Rischia di subire qualche delusione.

Scorpione

Gli influssi planetari vi favoriscono di fronte a questo nuovo anno, che d’ora in poi sarà quello in cui inizierà davvero, e vi apprestate a raggiungere il successo sia sul lavoro che nella vostra vita intima. Questa sarà per voi una giornata molto positiva, ma anche con la tendenza a guardare verso quel futuro che presto intendete conquistare.

Sagittario

Una persona molto vicina a te sta per tradirti in un modo o nell’altro, mossa da una segreta invidia, mentre quando è al tuo fianco appare come se fosse il tuo amico del cuore. Tuttavia, ora la fortuna è dalla tua parte e tutto ciò ti aiuterà a rimuovere qualcuno che non ti si addice dalla tua vita.

Capricorno

I giorni di Natale si concludono per te con una grande gioia legata alla tua vita intima, soprattutto con la famiglia e i bambini, sotto forma di amore, riconoscimento o piacevole sorpresa. Nonostante la tua natura solitamente pessimista, vivrai questa giornata con un atteggiamento notevolmente più positivo.

Acquario

Oggi sarà molto meglio di ieri, sia per i suoi eventi ed esperienze o semplicemente perché ti sentirai molto meglio e più positivo nei tuoi pensieri. Inoltre, ti aspetta anche un evento fortunato legato all’amicizia, alla protezione o all’aiuto che non ti aspetti, ma che ti farà benissimo.

Pesci

Oggi tocca a te fare sacrifici e dimissioni, lottare per i tuoi cari o aiutarli in un modo o nell’altro. Ti aspetta una giornata un po’ difficile, ma non perché tu abbia dei problemi ma perché dovrai sistemare i problemi o le avversità degli altri, e non c’è niente che sia meglio per te. Aiutare i tuoi cari ti rende felice e riempie la tua vita.