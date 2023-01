Oroscopo Branko domani 9 gennaio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario

Cerca di spezzare il tuo orgoglio e permettiti di ascoltare i suggerimenti dei tuoi amici anche se ti costa. Con loro troverai la soluzione per ciascuno dei conflitti che devi affrontare. Amore: Come sai, quel litigio che hai avuto non era giustificato. Chiedi perdono alla persona con cui hai litigato e così troverai l’equilibrio emotivo che tanto cerchi.Ricchezza: dopo tanta sofferenza, finalmente riuscirai a risolvere quel problema di soldi che ti trascinavi dietro da tanto tempo e che non ti permetteva di andare avanti nella tua vita. Benessere: una sensazione di angoscia ti invaderà per tutta la giornata. Non tradirti, trova solo un’azienda e puoi cambiare quella sensazione.