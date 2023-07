Oroscopo Branko domani 9 luglio 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario

Le spese degli ultimi appuntamenti ti hanno messo in una situazione delicata a cui sei arrivato senza nemmeno accorgertene. Puoi spaventarti abbastanza a questo proposito. Se guardi un po’ attentamente i tuoi conti ti accorgerai di avere delle difficoltà, anche se non troppo importanti. Con un po’ di controllo si risolveranno. Devi dedicare più tempo alla passione nell’ambito delle tue relazioni amorose, ma che ciò non pregiudichi i tuoi obblighi di lavoro o di studio.

Hai una buona giornata per rischiare in campo economico. Puoi imbatterti in un’opportunità senza investire più di quanto ti puoi permettere. Non permettere a nessuno di scherzare con te, prenditi delle libertà che non gli hai dato. Che ti piaccia o no, chiarisci la necessità del rispetto reciproco. Hai pensato a lungo di meritare una promozione professionale, ma quel momento non è appena arrivato. Presto verranno tempi molto migliori.

Acquario

Il tuo istinto può essere il tuo miglior alleato, ascoltalo oggi sia in ambito professionale che sentimentale. Sarà una buona giornata per le scommesse intelligenti. Dedica la giornata alla ricerca della soddisfazione personale, anche se questo significa lasciare un po’ da parte chi ti circonda. Devi dedicare più tempo a te stesso. Il tuo carisma e la tua capacità di attrarre fisicamente sono a un punto molto alto in questi giorni. Sarai in grado di distinguerti e iniziare conversazioni molto interessanti.

Pesci

Se sei single e stai aspettando che la persona che ami faccia la prima mossa, ed è possibile che ti dia di nuovo l’uva. Se hai un partner, sarà un’ottima giornata per prendere l’iniziativa, godi di un’attrazione speciale e di un grande appetito sessuale. Approfittate se potete dell’occasione e date libero sfogo alle vostre fantasie, il vostro partner sarà piuttosto ricettivo alle vostre iniziative.