Oroscopo Branko domani 9 marzo 2023, le previsioni al top

Ariete

Sarai più attento quando si tratta di soldi e ti verranno presentate diverse attività interessanti. Nel pomeriggio svilupperai una maggiore fiducia in te stesso e grazie a questo atteggiamento positivo attirerai abbondanza e buone vibrazioni nella tua vita.

Toro

Unisciti alle persone con cui hai ideali e progetti comuni perché in questo modo il legame diventerà imbattibile. Nel pomeriggio ti sentirai un po ‘sensibile e le tue emozioni più profonde saranno nella luce, questo può causare una sensazione di crisi. Non dimenticare che dopo l’oscurità arriva la luce.

Gemelli

Dovresti iniziare la giornata digiunando e bevendo liquidi per purificare il tuo corpo. Nell’amore devi accettare l’altro così com’è senza cercare di cambiarlo. Se sei astuto ti renderai conto che alla fine puoi influenzare il tuo partner nel migliore dei modi.

Cancro

Una persona con una personalità potente apparirà sul tuo cammino, non temere o lasciarti intimidire dal suo magnetismo. Nel pomeriggio, evita qualsiasi disturbo alimentare perché il tuo corpo prenderà il suo pedaggio su qualsiasi eccesso che commetti.

Leone

Ricorda che tutte le persone hanno libertà nella loro vita e che ognuno ha il diritto di fare ciò che ritiene meglio per il proprio futuro. Nel pomeriggio puoi fare un piano con i più piccoli della tua famiglia e lasciare emergere il bambino che vive dentro di te.

Vergine

Sarà importante che tu possa comprendere le motivazioni profonde degli altri e che ascolti tutti i punti di vista, anche se diversi dai tuoi. Nel pomeriggio ti godrai la tua casa e la renderai un posto molto più caldo e confortevole.

Bilancia

Al mattino potresti sentirti un po ‘teso, perché dovrai prendere decisioni che influenzano il futuro economico della tua famiglia. Nel pomeriggio i tuoi pensieri saranno come una calamita che attirerà energia positiva. Scoprirete il vostro grande potere mentale.

Scorpione

È tempo di fare tutto ciò che hai deciso di fare e lasciare fluire la tua intuizione. Sai di essere un grande guerriero e stratega, e alla fine l’universo cospira a tuo favore. Nel pomeriggio riceverai denaro extra, così potrai concederti qualche assaggio.

Sagittario

Al mattino entrerai in contatto con letture e persone che ti insegneranno ad esplorare il tuo inconscio e immergerti nel tuo mondo spirituale. Nel pomeriggio la vostra realtà assumerà un significato molto più ampio e un nuovo percorso si aprirà davanti a voi.

Capricorno

Cogli l’occasione per parlare dei tuoi progetti e idee, perché sorgeranno opportunità per svilupparli con altre persone. Gli esseri di luce vi hanno scelto per compiere una missione e trasmettere nuove speranze alle persone a voi vicine.

Acquario

Il tuo genitore o qualcun altro che ha un posto di autorità nella tua vita ti darà il loro sostegno e questo può manifestarsi in un riconoscimento, un premio o un gesto di approvazione. Nel pomeriggio sarete invitati a feste o incontri dove incontrerete persone ingegnose.

Pesci

L’energia prevalente ti aiuterà ad ampliare la tua visione delle cose, quindi cogli l’occasione per studiare e adottare nuove filosofie. Avrai una maggiore conoscenza di te stesso, delle circostanze e dell’ambiente che ti circonda. Nel pomeriggio otterrete un importante traguardo.